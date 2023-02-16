Очікування українців погіршилися: яким буде курс долара на думку населення

За даними опитування українці очікують зростання курсу долара попри те, що зараз він падає. Крім того, домогосподарства вважають, що інфляція в Україні уповільниться.

Нагадуємо, що впродовж двох місяців гривня залишається стабільною. Курс американської валюти не перевищує 40,5 гривні вже тривалий час, а минулого тижня ціна знизилася з 40,20 до 40 гривень за долар. Однак українці вважають, що долар зростатиме.

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Очікування погіршилися

Під час опитування компанії Info Sapiens, українські домогосподарства погіршили свої очікування щодо долара. За їхніми словами наступних 12 місяців курс зросте до 41,16 гривні за долар. Лише в грудні минулого року цей показник становив 40,29 гривні за долар.

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Якщо з доларом прогнози невтішні, то очікування щодо зростання споживчих цін покращилися – з 14,3% до 13,2%.

За даними НБУ, українські банкіри прогнозують курс на рівні аж 42,70 гривні. Зростання ж споживчих цін у наступні 12 місяців відбудеться на рівні 22,9%.

Натомість фінансові аналітики вважають, що курс становитиме 41,11 гривні, а інфляція –18,1%.

Готівкова гривня зміцнюється у 2023 році: чому

Як розповідає 24 Каналу Антон Курінний, дилер Департаменту глобальних ринків ОТП Банку, гривня зміцнюється через правильну політика Нацбанку. Це дозволяє утримувати гривневу масу в банківській системі.

Шляхом імплементування декількох інструментів хеджування валютного ризику від регулятора – тримісячний депозит з можливістю купівлі валюти та шестимісячний депозит за офіційним курсом НБУ – на ринку попит трохи ослаб та дав можливість стабілізуватися готівковому курсу долара на рівні 40 гривень,

– каже Курінний.

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За словами Анни Золотько цього тижня долар утримує позиції поблизу психологічного рівня 40 гривень за долар. Навіть попри супротив ринку, гривня почне знову міцнішати.

Впродовж тижня курс долара знаходитиметься в коридорі 39,60 – 40,40 гривень,

– прогнозує Золотько.