Чи перевалить долар за 41 гривню наступного тижня

Долар вже декілька місяців тримається стабільної позначки – не більше 40 гривень. Та чи зміниться ситуація з наступного тижня, читайте у матеріалу 24 Каналу.

Яким буде курс наступного тижня

Герман Марченко, директор департаменту казначейства Акціонерного Товариства "КОМІНБАНК" (COMINBANK), розповів, що впродовж наступного тижня ситуація на валютному ринку залишатиметься стабільною і контрольованою.

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Герман Марченко Директор департаменту казначейства Акціонерного Товариства "КОМІНБАНК" (COMINBANK) Змін “стратегії” курсоутворення наразі не передбачається. Як і минулого тижня, головними факторами, завдяки яким триває відносно стабільний період, є професійні дії регулятора щодо збереження облікової ставки, офіційного курсу валют та політики балансу між попитом і пропозицією на готівкову валюту.

Таким чином, за всіма ознаками, протягом 6 – 12 лютого курс долара залишатиметься на вже звичному стабільному рівні – в межах 39,5 – 41 гривні.

Допомога від ЄС та позитивні тренди

Експерт додав, що зараз є чітко окреслені позитивні тренди: рівень щомісячної інфляції (за підсумками січня) не перевищує 1 – 1,3%. Тобто рівень знаходиться на рівні січня 2022 року – до початку повномасштабного вторгнення.

На фоні анонсованої допомоги від ЄС на 2023 рік у розмірі 18 мільярдів євро, є вірогідність що МВФ погодить отримання Україною довготривалого пакету допомоги на 16 мільярдів доларів,

– каже Герман Марченко.

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Отже, суттєва макрофінансова допомога, що надається Україні, сприятиме вирішенню бюджетних та економічних питань.