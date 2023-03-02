Долар цієї весни: як американська валюта може усіх здивувати

Курс долара у перший тиждень весни продемонстрував різке падіння на валютному ринку. Якщо раніше долар сягав 39–40 гривень, то зараз він опустився до 38 гривень. Але і це ще не все, адже, як кажуть експерти, все може змінитися у протилежний бік.

Чому гривня так зміцнилася

У коментарі 24 Каналу Антон Курінний, дилер Департаменту глобальних ринків ОТП Банк, розповів, що основною причиною зміцнення національної валюти став дефіцит гривні на готівковому ринку.

Читайте також Тарифи можуть підвищити: на скільки та коли очікувати зміни

Також могли вплинути два фактори: можливо, інструмент у вигляді 3-місячного валютного депозиту приніс на готівковий ринок профіцит валюти. Також є вірогідність, що аграрії почали продавати валюту перед сезоном,

– додає він.

Відтак тривалого подешевшання долара на готівковому ринку в Україні може не відбутися. Все через те, що у такому разі українцям буде більш вигідно купити доларову готівку, аніж вкладати гроші в депозити.

Що буде цієї весни з доларом

Через те, що на валютному ринку забагато долара, а пропозиція на 5 – 7% перевищує попит, долар в ціні падає, пояснює банкір Герман Марченко.

Тому в осяжній перспективі американська валюта ще тривалий час може залишатися на рівні 39 – 41 гривень. Про це розповіла голова ради Незалежної асоціації банків України Олена Коробкова.

Регулярні надходження міжнародної допомоги перевищують відповідні потреби. Наочним підтвердженням цьому є те, що наші золотовалютні резерви в січні сягнули майже 30 мільярдів доларів (в еквіваленті). Тобто, їх рівень навіть вищий, ніж до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну,

– зауважує Коробкова.

Актуально Що чекає на ринковий та офіційний курси гривні навесні

Однак банкірка Анна Золотько попереджає, що після такого падіння курс може повернутися у протилежну сторону та різко зрости.

За цією хвилею зміцнення прийде хвиля послаблення гривні. Вона буде менш потужною, але саме під час неї готівковий ринок шукатиме нове рівноважне значення. Найскладніше питання полягає в тому, де саме зупиниться хвиля ревальвації готівкової гривні,

– додає директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку.

Та, на жаль, чесну відповідь на це питання може дати лише ринок.