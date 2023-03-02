Почему гривна так укрепилась

В комментарии 24 Каналу Антон Куренный, дилер Департамента глобальных рынков ОТП Банк рассказал, что основной причиной укрепление национальной валюты стал дефицит гривны на наличном рынке.

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Также могли повлиять два фактора: возможно, инструмент в виде трехмесячного валютного депозита принес на наличный рынок профицит валюты. Также есть вероятность, что аграрии начали продавать валюту перед сезоном,

– добавляет он.

Следовательно, длительного удешевления доллара на наличном рынке в Украине может не состояться. Все потому, что в таком случае украинцам будет выгоднее купить долларовые наличные, чем вкладывать деньги в депозиты.

Что будет этой весной с долларом

Из-за того, что на валютном рынке слишком много доллара, а предложение на 5 – 7% превышает спрос, доллар в цене падает, объясняет банкир Герман Марченко.

Поэтому в обозримой перспективе американская валюта еще долго может оставаться на уровне 39 – 41 гривен. Об этом рассказала глава совета Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова.

Регулярные поступления международной помощи превышают соответствующие потребности. Наглядным подтверждением тому является то, что наши золотовалютные резервы в январе достигли почти 30 миллиардов долларов (в эквиваленте). То есть, их уровень даже выше, чем до начала полномасштабного вторжения России в Украину,

– замечает Коробкова.

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Однако банкирша Анна Золотько предупреждает После такого падения курс может вернуться в противоположную сторону и резко возрасти.

За этой волной укрепления придет волна ослабления гривны. Она будет менее мощной, но именно во время нее наличный рынок будет искать новое равновесное значение. Самый сложный вопрос состоит в том, где именно остановится волна ревальвации наличной гривны,

– добавляет директор департамента казначейских операций Юнекс Банка.

Но, к сожалению, честный ответ на этот вопрос может дать только рынок.