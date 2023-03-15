Курс відбився від рівнів, але це не розвертання, – експерт про ситуацію із доларом

Курс долара вже декілька місяців тримається тенденції спаду. Однак сьогодні він трішки подорожчав. Цю ситуацію ще зарано вважати цілковитим розвертанням.

Що зараз відбувається із курсом на ринку

Як розповів 24 Каналу дилер департаменту глобальних ринків ОТП Банку Антон Курінний, курс наразі відбився від рівнів 38,40 – 38,50 гривні за долар. Однак сказати, що це розвертання – зарано.

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Антон Курінний Дилер департаменту глобальних ринків ОТП Банку Нині ринок торгує в доволі вузькому діапазоні. Хоча новини зі США та Західної Європи про "банківські проблеми" можуть вплинуть і на готівковий курс долара США проти гривні.

Нагадуємо, що наприкінці лютого курс долара різко почав падати як в обмінниках, так і у касах банків. Банкіри такий спад пояснювали тим, що на валютному ринку забагато долара: пропозиція на 5 – 7% перевищувала попит.

Долар почав дорожчати

Станом на 15 березня американська валюта подорожчала в обмінниках та на чорному ринку. Однак зростання ціни несуттєве – всього від 2 до 10 копійок. Цікаво, що експерти раніше не виключали того, що коливання можуть бути в розмірі 0,3 – 0,5 гривні.

Як розповідає банкір Герман Марченко у найближчі 2 – 3 тижні нам не варто чекати різких змін щодо курсу. Адже курсовий коридор збережеться у своїх нових межах.

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