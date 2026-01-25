Чи перестане долар бити рекорди: яким буде курс валют наприкінці січня в Україні

Наприкінці січня на валютному ринку України поступово знижуватиметься рівень "напруги". Зокрема, очікують спад попиту, який в окремі дні може бути навіть співмірним пропозиції.

Якою буде ситуація з 26 січня по 1 лютого?

Тож обсяги валютних інтервенцій Нацбанку також можуть відчутно скоротитися. Навіть за рекордного рівня міжнародних резервів – близько 57 мільярдів доларів – регулятор не використовуватиме їх без нагальної потреби. Деталі розповів 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.

Курсовий "злет" на початку року загалом відповідає ринковим очікуванням. Зокрема, рекомендаціям МВФ і закладеному в держбюджеті на 2026 рік курсу, що передбачає повільну, але контрольовану девальвацію гривні.

Опісля показники, ймовірно, повернуться до відносно стабільних коридорів. Тож нинішні курси навряд чи й надалі оновлюватимуть рекорди щодня.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ У такий спосіб після досить психологічно напруженого початку року, валютний ринок опиниться у звичній колії курсових змін. Принаймні найближчим часом особливих системних змін поки не передбачається.

Нацбанк й надалі відіграватиме визначальну роль, що дозволить і учасникам ринку, і громадянам уникати зайвих побоювань щодо різких курсових коливань.

Водночас економічне підґрунтя залишатиметься загалом задовільним. У грудні споживчі ціни зросли лише на 0,2%, а в річному вимірі інфляція сповільнилася до 8%. За прогнозами, у січні приріст споживчих цін становитиме близько 0,3 – 0,5%, тож істотного стрибка цін не очікують.

Які існують ризики для курсу?

Єдиний чинник, що наразі здатен "сплутати карти" – це війна, особливо наслідки ворожих обстрілів критичної інфраструктури,

– наголосив банкір.

Будь-яка нова масована атака стає серйозним випробуванням. Складність прогнозування наслідків може "роз'ятрювати" свідомість громадян, а ті в стані емоційного перенапруження – ухвалювати емоційні рішення.

Отже, у разі нових жорстких ударів не можна виключати зростання "нервозності" на готівковому ринку, що передусім проявиться розширенням різниці між курсами купівлі та продажу.

За таких умов курс купівлі готівкової валюти зазвичай лишається близьким до міжбанківського, натомість курс продажу може піднятися, а спред потенційно розшириться до 0,7 – 1 гривні.

Зверніть увагу! Щодо євро – українська"формула" його курсоутворення не зміниться: базою є динаміка пари долар-євро на світових торгах, а також співвідношення гривня-долар. За прогнозами, наступного тижня пара долар-євро коливатиметься в межах 1,155 – 1,17, тож підстав для нових "перегонів" між цими валютами наразі немає.

Ба більше, експерт додав, що і долар, і євро залишаються ключовими світовими валютами, на яких фактично тримається левова частка світової економіки. Це додаткова гарантія їхньої стабільної вартості.

Характеристики ринку з 26 січня по 1 лютого:

Коридори валютних коливань : на міжбанку 42,75 – 43,25 гривні за долар і 49 – 50,5 гривні за євро; на готівковому ринку 42,5 – 43,5 гривні за долар і 49 – 50,5 гривні за євро.

Щоденні курсові коливання : на міжбанку до 0,05 – 0,15 гривні; у комбанках до 0,1 – 0,2 гривні; в обмінних пунктах – до 0,3 гривні.

Різниця між курсами купівлі та продажу : на міжбанку – до 0,15 гривні за долар і до 0,2 гривні за євро; у комерційних банках до 0,5 – 0,6 гривні за долар і до 0,8 – 1 гривні за євро; в обмінних пунктах до 0,6 – 1 гривні на доларі й до 1 – 1,3 гривні за євро.

Різниця курсів купівлі : у комерційних банках 0,2 – 0,3 гривні за долар і 0,3 – 0,5 гривні за євро; в обмінних пунктах 0,3 – 0,5 гривні за долар і 0,5 – 0,7 гривні за євро.

Різниця курсів продажу : у комерційних банках 0,1 – 0,2 гривні за долар і 0,2 – 0,3 гривні за євро; в обмінних пунктах 0,3 – 0,5 гривні за долар і до 0,5 гривні за євро.

Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку – від 0,1 до 0,15 гривні.

Середні курсові відхилення протягом тижня: до 1 – 1,5% від стартового курсу тижня.

Нагадаємо, Нацбанк уже встановив офіційний курс валют на понеділок, 26 січня. Долар подешевшав на 3 копійки – до 43,13 гривні, а євро подорожчало на 13 копійок – до 50,65 гривні.