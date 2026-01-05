Чи варто купувати долар: у якій валюті українцям краще тримати гроші

Перспектива досягнення позначки у 43 гривні за долар є реальною в найближчому майбутньому, хоч і без різкого стрибка. Яких коливань курсу очікувати й чи варто купувати валюту – розповідаємо далі.

Яких коливань чекати від курсу долара?

Як розповідав у коментарі 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, у січні очікується поступове вирівнювання попиту й пропозиції на валютному ринку. Визначальною у згладжуванні курсових коливань буде політика Національного банку.

Коридори валютних коливань на період з 5 до 11 січня прогнозовано становитимуть:

на міжбанку – 42,2 – 42,7 гривні за долар;

на готівковому ринку – 42,3 – 42,8 гривні за долар.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ Пікові тенденції на ринку поступово спадають. Очікується, що найближчими тижнями загальна картина буде досить спокійною, а курсові показники залишатимуться більш-менш сталими, не перетинаючи меж допустимих коридорів коливань.

У комерційних банках різниця курсів купівлі становитиме 0,2 – 0,3 гривні за долар, а продажу – 0,1 – 0,2 гривні за долар. Тоді як в обмінних пунктах продаж і купівля матимуть різницю у 0,3 – 0,5 гривні за долар.

Зауважимо! На думку економіста Олега Гетмана, Нацбанк і надалі підтримуватиме стабільність курсу долара й повільно девальвуватиме гривню. Тож якщо 2026 рік стартує з курсом понад 42 гривні за долар, то наприкінці року буде становити 43+ гривні.

Продавати чи купувати долари?

Як розповідав 24 Каналу фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, прибутковість від купівлі готівкової валюти за підсумком 2025 року була нижчою за ту, що демонстрували облігації внутрішньої державної позики та гривневі депозити.

Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Державні облігації мають найвищу дохідність, що майже в три рази випереджає дохідність купівлі валюти. Наприклад, з початку року по кінець жовтня облігації принесли б населенню 13 відсотків, а валютний кошик навпіл долар і євро приніс би 5 відсотків всього. Якщо казати про гривневий депозит, то після виплати відсотків залишається десь 10%, тож він випереджає купівлю валюти.

За прогнозом експерта, у 2026 році в разі продовження війни в Україні прибуток від гривневих ОВДП може перевищувати рівень інфляції.

Зауважте! Держава не оподатковує отриманий з облігацій дохід.

Який курс долара 5 січня?

Станом на ранок 5 січня курс долара зазнав падіння. У банках він майже не змінився в ціні, проте в обмінниках склалася протилежна ситуація: