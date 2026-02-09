Купувати євро чи тримати долари: що підказує офіційний курс на старті тижня
- Нацбанк встановив офіційний курс валют на 10 лютого: долар коштуватиме 43,02 гривні, а євро – 51,12 гривні.
- Ціна американської валюти зменшилася на 2 копійки, тоді як європейської – зросла на 36 копійок.
Нацбанк встановив офіційний курс валют на вівторок, 10 лютого. Поки ціна на долар суттєво не змінилася, євро знову "перевалило" за 51 гривню.
Який офіційний курс валют?
Офіційний курс долара США 9 лютого торгується по 43,04 гривні. Тобто ціна американської валюти зменшилася на 10 копійок проти 6 лютого. Офіційний курс євро становить 50,76 гривні, отже його ціна впала на 13 копійок, повідомляє Нацбанк.
А от 10 лютого курс валют буде таким:
- долар – 43,02 гривні (-2 копійки);
- євро – 51,12 гривні (+36 копійок).
Який курс долара на готівковому ринку?
Нагадаємо, ще станом на ранок 9 лютого курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 42,70 гривні, а продаж – по 43,20 гривні;
- на чорному ринку – купівля в середньому була по 43,11 гривні, а продаж – по 43,17 гривні;
- в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 42,67 гривні, а продаж – по 43,23 гривні.
Який курс євро на готівковому ринку?
А от курс євро станом на ранок 9 лютого був таким:
- у банках – купівля в середньому була по 50,55 гривні, а продаж – по 51,23 гривні;
- на чорному ринку – купівля в середньому була по 51,09 гривні, а продаж – по 51,27 гривні;
- в обмінниках – купівля в середньому була по 50,95 гривні, а продаж – по 51,32 гривні.
Що буде з курсом валют далі?
В ексклюзивному коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий припустив, що протягом тижня 9 – 15 лютого курс валют в Україні залишатиметься в межах нових січневих орієнтирів, тобто близько 43 гривень за долар і 51 гривні за євро.
Окрім того, активність українців на готівковому ринку може дещо знизитися, адже наразі немає підстав для ажіотажу, який спонукав суттєво розширювати різницю між курсами купівлі та продажу.
У комерційних банках вона складатиме до 0,5 – 0,6 гривні на доларі й до 0,8 – 1 гривні на євро, а в обмінних пунктах до 0,6 – 1 гривні на доларі й до 1 – 1,3 гривні на євро.