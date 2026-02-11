Чи впало євро після рекорду: Нацбанк оприлюднив новий курс валют

Нацбанк встановив офіційний курс валют на четвер, 12 лютого. Після свого історичного максимуму євро знову подешевшало, долар також "скинув" декілька копійок.

Який офіційний курс валют?

Офіційний курс долара США 11 лютого торгується по 43,09 гривні. Тобто ціна американської валюти збільшилася на 7 копійок проти 10 лютого. Офіційний курс євро становить 51,25 гривні, отже його ціна зросла на 13 копійок, повідомляє Нацбанк.

А от 12 лютого курс валют буде таким:

долар – 43,03 гривні (-6 копійок);

євро – 51,20 гривні (-5 копійок).

Який курс долара на готівковому ринку?

Нагадаємо, ще станом на ранок 11 лютого курс долара на готівковому ринку становив:

у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 42,82 гривні , а продаж – по 43,35 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 43,15 гривні , а продаж – по 43,25 гривні ;

, а продаж – по ; в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 42 гривні, а продаж – по 43,15 гривні.

Який курс євро на готівковому ринку?

А от курс євро станом на ранок 11 лютого був таким:

у банках – купівля в середньому була по 51 гривні , а продаж – по 51,62 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 51,37 гривні , а продаж – по 51,50 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках – купівля в середньому була по 50,60 гривні, а продаж – по 51,70 гривні.

Що буде з курсом валют у лютому?

В ексклюзивному коментарі для 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий припустив, що в середині лютого валютний ринок буде доволі спокійним.

Зокрема, йдеться про період рівноваги між попитом і пропозицією. Однак час від часу може виникати надлишок валюти, що тиснутиме на курс і сприятиме його зниженню.

Ба більше, активність населення на готівковому ринку може дещо знизитися, оскільки передумов для ажіотажу немає. Отже, в обмінників менше стимулів помітно розширювати різницю між курсами купівлі та продажу.