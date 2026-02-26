З яким курсом гривня зустріне весну: Нацбанк оновив ціну на валюту

Нацбанк встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 27 лютого. Ціна на валюту наприкінці лютого змінилася на декілька копійок.

Який офіційний курс валют?

Офіційний курс долара США 26 лютого торгується по 43,24 гривні. Тобто ціна американської валюти зменшилася на 2 копійки проти 25 лютого. Офіційний курс євро становить 50,96 гривні, отже його ціна залишилася без змін, повідомляє Нацбанк.

А от 27 лютого курс валют буде таким:

долар – 43,20 гривні (-4 копійки);

євро – 51,02 гривні (+6 копійок).

Який курс долара на готівковому ринку?

Нагадаємо, ще станом на ранок 26 лютого курс долара на готівковому ринку становив:

у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 43 гривні , а продаж – по 43,49 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 43,22 гривні , а продаж – по 43,25 гривні ;

, а продаж – по ; в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 42,27 гривні, а продаж – по 43,30 гривні.

Який курс євро на готівковому ринку?

А от курс євро станом на ранок 26 лютого був таким:

у банках – купівля в середньому була по 50,70 гривні , а продаж – по 51,39 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля у середньому була по 51,20 гривні , а продаж – по 51,35 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках – купівля в середньому була по 50,60 гривні, а продаж – по 51,52 гривні.

Яким буде курс валют у березні?

Нагадаємо, ексклюзивно для 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий розповів, що ціна долара в березні коливатиметься в межах 42,5 – 43,7 гривні, тоді як євро – у кордонах 50,5 – 52 гривні.

Пошкодження енергетичної інфраструктури та обмежене електропостачання істотно стримують розвиток української економіки, а мирні переговори проходять без ознак швидкого завершення бойових дій.

Непрямий тиск на ринок можуть створювати навіть суспільні настрої, адже в періоди загострень населення намагається вберегти заощадження, тож переходить у валюту.