Чи оговтається гривня після рекордного падіння: прогноз банкіра

Офіційний курс Нацбанку минулого тижня показав відчутне ослаблення гривні. І хоча на початку січня ринок поступово вирівнюється, ризики залишаються підвищеними.

Як змінився курс долара в Україні?

Зокрема, через посилення тиску на пропозицію валюти можливі тимчасові підйоми курсу. Детальніше в коментарі 24 Каналу розповіла банкірка Ганна Золотько.

З понеділка до п'ятниці минулого тижня за курсом Нацбанку гривня поступово ослаблювалася. Найнижчий рівень зафіксовано 5 січня – 42,29 гривні за долар, а найвищий 9 січня – 42,99 гривні за долар.

Абсолютна різниця між цими значеннями становить 70 копійок, що складає приблизно +1,65% від мінімального значення.

Понеділок, 5 січня – 42,2942 гривні за долар.

Вівторок, 6 січня – 42,4208 гривні за долар.

Середа, 7 січня – 42,5634 гривні за долар.

Четвер, 8 січня – 42,7155 гривні за долар.

П'ятниця, 9 січня – 42,9904 гривні за долар.

У готівковому сегменті відбулося плавне зростання курсів як купівлі, так і продажу долара, причому в середині тижня темп підвищення помітно прискорився. Загалом приріст у касах становив близько 2%.

На міжбанку гривня слабшала помірно, але з окремими періодами високих внутрішньоденних коливань: після старту року близько 42,21 гривні за долар котирування поступово зросли й завершили тиждень поблизу 43,1 гривні за долар.

Обсяг чистих інтервенцій склав 712,1 мільйона доларів – приблизно на 31% менше, ніж у перший робочий тиждень минулого року, та на 17% менше, ніж в останній повний робочий тиждень грудня.

Чого варто очікувати далі?

Нагадаємо, з початку 2026 року офіційний курс кілька разів оновлював історичний максимум – спочатку 6 січня (42,42 гривні за долар), потім 9 січня (42,99 гривні за долар). Уже на початку цього тижня, станом на 12 січня, американська валюта досягла ціни в 43,07 гривні.

Ганна Золотько Член правління, директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Найближчими днями можна очікувати загалом помірної стабілізації з короткочасними внутрішньоденними коливаннями, хоча за посилення тиску на пропозицію валюти можливі тимчасові підйоми курсу.

Після різкого стрибка на початку місяця ринок поступово стабілізується, однак рівень ризиків і далі залишається високим. Ймовірно, що курс залишатиметься в поточному діапазоні за умови стабільної пропозиції та відсутності ескалації зовнішніх чи внутрішніх потрясінь.

На його формування впливатимуть обсяги міжнародних резервів і кроки регулятора, поведінка експортерів та попит на готівку. Водночас зовнішній фінансовий фон може або посилити, або пом'якшити ці коливання.

Цікаво! Зараз Нацбанк має рекордні міжнародні резерви в 57,3 мільярда доларів США, які зросли на понад 30% за 2025 рік.

Яким буде курс цього тижня?