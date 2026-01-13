Чи оговтається гривня після рекордного падіння: прогноз банкіра
- Протягом минулого тижня гривня ослабла, однак курс може залишатися в поточному діапазоні за певних умов.
- Обсяг чистих інтервенцій склав 712,1 мільйона доларів, що на 31% менше, ніж у перший робочий тиждень минулого року.
Офіційний курс Нацбанку минулого тижня показав відчутне ослаблення гривні. І хоча на початку січня ринок поступово вирівнюється, ризики залишаються підвищеними.
Як змінився курс долара в Україні?
Зокрема, через посилення тиску на пропозицію валюти можливі тимчасові підйоми курсу. Детальніше в коментарі 24 Каналу розповіла банкірка Ганна Золотько.
Дивіться також Долар і євро б'ють рекорди: чи злетить їхня ціна до 45 та 55 гривень і чи варто сьогодні купувати валюту
З понеділка до п'ятниці минулого тижня за курсом Нацбанку гривня поступово ослаблювалася. Найнижчий рівень зафіксовано 5 січня – 42,29 гривні за долар, а найвищий 9 січня – 42,99 гривні за долар.
Абсолютна різниця між цими значеннями становить 70 копійок, що складає приблизно +1,65% від мінімального значення.
Понеділок, 5 січня – 42,2942 гривні за долар.
Вівторок, 6 січня – 42,4208 гривні за долар.
Середа, 7 січня – 42,5634 гривні за долар.
Четвер, 8 січня – 42,7155 гривні за долар.
П'ятниця, 9 січня – 42,9904 гривні за долар.
У готівковому сегменті відбулося плавне зростання курсів як купівлі, так і продажу долара, причому в середині тижня темп підвищення помітно прискорився. Загалом приріст у касах становив близько 2%.
На міжбанку гривня слабшала помірно, але з окремими періодами високих внутрішньоденних коливань: після старту року близько 42,21 гривні за долар котирування поступово зросли й завершили тиждень поблизу 43,1 гривні за долар.
Обсяг чистих інтервенцій склав 712,1 мільйона доларів – приблизно на 31% менше, ніж у перший робочий тиждень минулого року, та на 17% менше, ніж в останній повний робочий тиждень грудня.
Чого варто очікувати далі?
Нагадаємо, з початку 2026 року офіційний курс кілька разів оновлював історичний максимум – спочатку 6 січня (42,42 гривні за долар), потім 9 січня (42,99 гривні за долар). Уже на початку цього тижня, станом на 12 січня, американська валюта досягла ціни в 43,07 гривні.
Найближчими днями можна очікувати загалом помірної стабілізації з короткочасними внутрішньоденними коливаннями, хоча за посилення тиску на пропозицію валюти можливі тимчасові підйоми курсу.
Після різкого стрибка на початку місяця ринок поступово стабілізується, однак рівень ризиків і далі залишається високим. Ймовірно, що курс залишатиметься в поточному діапазоні за умови стабільної пропозиції та відсутності ескалації зовнішніх чи внутрішніх потрясінь.
На його формування впливатимуть обсяги міжнародних резервів і кроки регулятора, поведінка експортерів та попит на готівку. Водночас зовнішній фінансовий фон може або посилити, або пом'якшити ці коливання.
Цікаво! Зараз Нацбанк має рекордні міжнародні резерви в 57,3 мільярда доларів США, які зросли на понад 30% за 2025 рік.
Яким буде курс цього тижня?
Раніше в коментарі 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що з 12 по 18 січня попит на валюту може дещо домінувати над пропозицією в межах "жвавого" періоду на ринку.
У певні дні, коли попит і пропозиція врівноважуватимуться, цілком імовірно, що Нацбанк утримуватиметься від втручання, а курс долара формуватиметься під впливом поточних ринкових чинників.
Коридори валютних коливань на міжбанку будуть 42,3 – 42,9 гривні за долар, а на готівковому ринку 42,3 – 42,8 гривні за долар.