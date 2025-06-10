Долар та євро виросли: НБУ встановив ціни на валюти

Офіційний долар подорожчав за останню добу 9 копійок, у той час, як євро виросло на 10 копійок. На 11 червня очікується знову злет ціни, особливо курсу євро.

Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара США торгується по 41,49 гривні. Тобто ціна валюти виросла на 9 копійок проти 9 червня. Офіційний курс євро натомість становить 47,37 гривні. Тобто ціна виросла на 10 копійок.

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Станом на 11 червня курс НБУ буде такий:

долар – 41,55 гривні,

євро – 47,50 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 10 червня курс долара становить на готівковому ринку:

у банках: купівля – 41,20 гривні , продаж – по 41,80 гривні ,

, продаж – , на чорному ринку: купівля – 41,51 гривні , продаж – по 41,50 гривні ,

, продаж – , в обмінниках: купівля – по 41,11 гривні, продаж – по 41,49 гривні.

По скільки буде долар у червні

Як розповів для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, поточні курсові зміни будуть відбуватися як у бік зростання, так і у бік зменшення. Лєсовий каже, що посівна вже закінчилася, а рівень експортних надходжень має зменшитися.

Тарас Лєсовий директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Водночас, з іншого боку, попит залишиться на більш-менш притомному рівні і Нацбанку не доведеться збільшувати обсяг валютних інтервенцій (до речі, щоденний обсяг валютних вливань на ринок не перевищуватиме 600 – 800 мільйонів доларів).

Банкір також додає, що на готівковому ринку не очікується якогось пожвавлення через вгамування споживчих цін та відносну сталість.

Таким чином, долар перебуватиме в діапазоні від 41,6 гривні до 41,8 гривні за валюту.