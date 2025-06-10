Офіційний курс валют
Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара США торгується по 41,49 гривні. Тобто ціна валюти виросла на 9 копійок проти 9 червня. Офіційний курс євро натомість становить 47,37 гривні. Тобто ціна виросла на 10 копійок.
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Станом на 11 червня курс НБУ буде такий:
- долар – 41,55 гривні,
- євро – 47,50 гривні.
Курс долара на готівковому ринку
Станом на ранок 10 червня курс долара становить на готівковому ринку:
- у банках: купівля – 41,20 гривні, продаж – по 41,80 гривні,
- на чорному ринку: купівля – 41,51 гривні, продаж – по 41,50 гривні,
- в обмінниках: купівля – по 41,11 гривні, продаж – по 41,49 гривні.
По скільки буде долар у червні
Як розповів для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, поточні курсові зміни будуть відбуватися як у бік зростання, так і у бік зменшення. Лєсовий каже, що посівна вже закінчилася, а рівень експортних надходжень має зменшитися.
Водночас, з іншого боку, попит залишиться на більш-менш притомному рівні і Нацбанку не доведеться збільшувати обсяг валютних інтервенцій (до речі, щоденний обсяг валютних вливань на ринок не перевищуватиме 600 – 800 мільйонів доларів).
Банкір також додає, що на готівковому ринку не очікується якогось пожвавлення через вгамування споживчих цін та відносну сталість.
Таким чином, долар перебуватиме в діапазоні від 41,6 гривні до 41,8 гривні за валюту.