Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара США торгуется по 41,49 гривны. То есть цена валюты выросла на 9 копеек против 9 июня. Официальный курс евро в свою очередь составляет 47,37 гривны. То есть цена выросла на 10 копеек.

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По состоянию на 11 июня курс НБУ будет такой:

доллар – 41,55 гривны,

евро – 47,50 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 10 июня курс доллара составляет на наличном рынке:

в банках: покупка – 41,20 гривны , продажа – по 41,80 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 41,51 гривны , продажа – по 41,50 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – по 41,11 гривны, продажа – по 41,49 гривны.

По сколько будет доллар в июне

Как рассказал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, текущие курсовые изменения будут происходить как в сторону роста, так и в сторону уменьшения. Лесовой говорит, что посевная уже закончилась, а уровень экспортных поступлений должен уменьшиться.

Тарас Лесовой директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка В то же время, с другой стороны, спрос останется на более-менее вменяемом уровне и Нацбанку не придется увеличивать объем валютных интервенций (кстати, ежедневный объем валютных вливаний на рынок не будет превышать 600 – 800 миллионов долларов).

Банкир также добавляет, что на наличном рынке не ожидается какого-то оживления из-за утоления потребительских цен и относительного постоянства.

Таким образом, доллар будет находиться в диапазоне от 41,6 гривны до 41,8 гривны за валюту.