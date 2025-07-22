Долар дешевшає: який курс в банках та в обмінниках

В банках долар майже не змінився в ціні, натомість курс євро виріс суттєво. Ситуація на чорному ринку показує, що американська валюта втрачає позиції, а в обмінниках долар взагалі втратив ледь не 30 копійок.

Який курс валют у банках?

Станом на ранок 22 липня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,50 гривні (без змін проти 21 липня) та продаж по 42,05 гривні (+5 копійок).

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Купівля євро проходить по 48,42 гривні (+17 копійок), продаж – по 49,06 гривні (+16 копійок).

Що з вартістю валют на чорному ринку?

Купити долар можна в середньому по 41,78 гривні (-1 копійка), а продати по 41,76 гривні (-5 копійок).

(-1 копійка), а продати (-5 копійок). Купівля євро по 48,81 гривні (+8 копійок), а продаж по 49,02 гривні (+13 копійок).

По скільки курс в обмінниках?

Долари купують у середньому по: 41,03 гривні (-28 копійок), а продають по 41,86 гривні (+3 копійки), за даними finance.ua.

(-28 копійок), а продають (+3 копійки), за даними finance.ua. Станом на 21 липня, Євро купують по 48,53 гривні (+7 копійок проти 18 липня), а продають по 49,12 гривні (+6 копійок).

Який прогноз курсу долара?

Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що понад 50% громадян запаслися доларовою валютою, тобто американська валюта досі залишається основною валютою для заощадження попри ріст євро.

Очікується, що цього тижня долар перебуватиме у діапазоні від 41,60 гривні до 42,20 гривні за валюту.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку З доларом ситуація буде підпорядкована перш за все стратегії регулятора: діятиме режим керованої гнучкості, що тривалий час забезпечує певну курсову стабільність та незначну динаміку різноспрямованих змін.

Зауважте! Зараз не варто масово скуповувати європейську валюту у паніці для того, щоб зберегти свої статки або ж заробити.