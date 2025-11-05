В обмінниках найбільше ріст: за скільки можна здати валюту

Долар в банках подорожчав, особливо курс обміну валюти – на 10 копійок. Натомість валюта в обмінниках піднялася аж на 16 копійок. Євро також укріпилося, додавши 15 копійок в ціні в обмінниках, але в банках вартість не змінилася порівняно з минулим днем.

Який курс валют у банках? Станом на ранок 5 листопада, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,80 гривні (+10 копійок проти 4 листопада) та продаж по 42,25 гривні (+3 копійки). Дивіться також Мита Трампа під загрозою: чому їх може скасувати суд і який це матиме вплив на економіку США Купівля євро проходить по 48,10 гривні (без змін), продаж – по 48,80 гривні (-6 копійок). Що з вартістю валют на чорному ринку? Купити долар можна в середньому по 42,10 гривні (+2 копійки), а продати по 42,10 гривні (-7 копійок).

(+2 копійки), а продати по (-7 копійок). Купівля євро по 48,58 гривні (-2 копійки), а продаж по 48,74 гривні (-6 копійок). По скільки курс в обмінниках? Долари купують у середньому по: 41,85 гривні (+16 копійок), а продають по 42,25 гривні (+5 копійок), за даними finance.ua.

(+16 копійок), а продають по (+5 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 48,40 гривні (+15 копійок), а продають по 48,80 гривні (+11 копійок). Яка ціна валют буде цього тижня? Банкір з Глобус банку Тарас Лєсовий розповів 24 Каналу, що перша декада листопада відзначатиметься помірними змінами – курс долара залишатиметься в нових коридорах, що межують з позначкою 42 гривні.

А курс євро з огляду на останні світові тенденції залишиться на попередньому рівні – в коридорі 48 – 49 гривень.

Крім того, є декілька викликів, а саме: стан енергоінфраструктури та можливі наслідки ворожих обстрілів, сезонне збільшення попиту на валюту та рівень споживчих цін, середнє зростання яких у жовтні за попередніми оцінками не повинно перевищити 0,5 – 0,7%.

Очікується, що курси валют цього тижня будуть на рівні: 41,8 – 42,15 гривні за долар та 48 – 49 гривень за євро на міжбанку; 41,8 – 42,2 гривні за доларів та 48 – 49,5 гривні за євро на готівковому ринку.