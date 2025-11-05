Укр Рус
5 листопада, 10:06
В обмінниках найбільше ріст: за скільки можна здати валюту

Валерія Городинська
  • У банках долар подорожчав на 10 копійок, а євро залишилося без змін, у той час як в обмінниках курс купівлі долара виріс на 16 копійок, а євро – на 15 копійок.
  • На чорному ринку курс долара для купівлі зріс на 2 копійки, а для продажу впав на 7 копійок, тоді як курс євро знизився на 2 копійки для купівлі і на 6 копійок для продажу.

Долар в банках подорожчав, особливо курс обміну валюти – на 10 копійок. Натомість валюта в обмінниках піднялася аж на 16 копійок. Євро також укріпилося, додавши 15 копійок в ціні в обмінниках, але в банках вартість не змінилася порівняно з минулим днем.

Який курс валют у банках?

  • Станом на ранок 5 листопада, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,80 гривні (+10 копійок проти 4 листопада) та продаж по 42,25 гривні (+3 копійки).

  • Купівля євро проходить по 48,10 гривні (без змін), продаж – по 48,80 гривні (-6 копійок).

Що з вартістю валют на чорному ринку?

  • Купити долар можна в середньому по 42,10 гривні (+2 копійки), а продати по 42,10 гривні (-7 копійок).
  • Купівля євро по 48,58 гривні (-2 копійки), а продаж по 48,74 гривні (-6 копійок).

По скільки курс в обмінниках?

  • Долари купують у середньому по: 41,85 гривні (+16 копійок), а продають по 42,25 гривні (+5 копійок), за даними finance.ua.
  • Євро купують по 48,40 гривні (+15 копійок), а продають по 48,80 гривні (+11 копійок).

Яка ціна валют буде цього тижня?

  • Банкір з Глобус банку Тарас Лєсовий розповів 24 Каналу, що перша декада листопада відзначатиметься помірними змінами – курс долара залишатиметься в нових коридорах, що межують з позначкою 42 гривні. 

  • А курс євро з огляду на останні світові тенденції залишиться на попередньому рівні – в коридорі 48 – 49 гривень. 

  • Крім того, є декілька викликів, а саме: стан енергоінфраструктури та можливі наслідки ворожих обстрілів, сезонне збільшення попиту на валюту та рівень споживчих цін, середнє зростання яких у жовтні за попередніми оцінками не повинно перевищити 0,5 – 0,7%.

  • Очікується, що курси валют цього тижня будуть на рівні: 41,8 – 42,15 гривні за долар та 48 – 49 гривень за євро на міжбанку; 41,8 – 42,2 гривні за доларів та 48 – 49,5 гривні за євро на готівковому ринку. 