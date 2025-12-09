Після спаду знову різкий ріст: долар коливається в ціні перед різдвяними святами

Після того як курс долара опустився із найвищої ціни в історії до межі в 42 гривні, валюта почала знову рости вгору на тлі прийдешніх різдвяних свят. На завтра ціна подорожчає на 11 копійок. Євро продемонструвало також здорожчання, адже валюта повернулася до позначки в понад 49 гривень.