Укр Рус
Економіка Макроекономіка Після спаду знову різкий ріст: долар коливається в ціні перед різдвяними святами
9 грудня, 17:07
3

Після спаду знову різкий ріст: долар коливається в ціні перед різдвяними святами

Валерія Городинська
Основні тези
  • Курс долара досягнув 42,18 гривні 10 грудня, а євро 49,09 гривні, що свідчить про зростання на тлі різдвяних свят.
  • На 8 грудня долар становить 42,07 гривні, а євро – на рівні 49,02 гривні. 

Після того як курс долара опустився із найвищої ціни в історії до межі в 42 гривні, валюта почала знову рости вгору на тлі прийдешніх різдвяних свят. На завтра ціна подорожчає на 11 копійок. Євро продемонструвало також здорожчання, адже валюта повернулася до позначки в понад 49 гривень.

Що з офіційним курсом валют?

Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 42,07 гривні. Тобто ціна американської валюти виросла на 2 копійки проти 8 грудня. Офіційний курс євро становить 49,02 гривні, тобто ціна виросла на 3 копійки, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Дивіться також В Україні хочуть зменшити графіки відключень світла: ЗМІ розповіли, як саме це робитиме уряд

Станом на 10 грудня курс валют буде таким:

  • долар – 42,18 гривні;
  • євро – 49,09 гривні.

Який курс долара на готівковому ринку?

Станом на ранок 9 грудня курс долара на готівковому ринку становив:

  • у банках за даними "Мінфіну": купівля – 41,90 гривні, продаж – по 42,35 гривні,
  • на чорному ринку: купівля – 42,36 гривні, продаж – по 42,40 гривні,
  • в обмінниках за даними finance.ua: купівля – по 42,12 гривні, продаж – по 42,50 гривні.

Чи подорожчає долар перед Новим роком?

  • Як спрогнозували для 24 Каналу експерти, до кінця року курс долара може зрости до позначки, що перетинає межу в 43 гривні за долар. Загалом тиск на валюту буде через різні чинники: від великої кількості гривні на ринку через сезонний фактор перед святами до нерівномірності експорту, що посилюватиме коливання курсу.

  • Як розповідає банкір з Глобус Банку Тарас Лєсовий для 24 Каналу, цього тижня на ринку валют не очікується значних змін, але внутрішні та зовнішні фактори впливатимуть на вартість. Відтак на готівковому ринку курс буде в межах 42,3 – 42,8 гривні за долар та 48 – 49,75 за євро.