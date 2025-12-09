После спада снова резкий рост: доллар колеблется в цене перед рождественскими праздниками
- Курс доллара достиг 42,18 гривны 10 декабря, а евро 49,09 гривны, что свидетельствует о росте на фоне рождественских праздников.
- На 8 декабря доллар составляет 42,07 гривны, а евро – на уровне 49,02 гривны.
После того как курс доллара опустился с самой высокой цены в истории до предела в 42 гривны, валюта начала снова расти вверх на фоне грядущих рождественских праздников. На завтра цена подорожает на 11 копеек. Евро продемонстрировало также подорожание, ведь валюта вернулась к отметке в более 49 гривен.
Что с официальным курсом валют?
Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 42,07 гривны. То есть цена американской валюты выросла на 2 копейки против 8 декабря. Официальный курс евро составляет 49,02 гривны, то есть цена выросла на 3 копейки, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
По состоянию на 10 декабря курс валют будет таким:
- доллар – 42,18 гривны;
- евро – 49,09 гривны.
Какой курс доллара на наличном рынке?
По состоянию на утро 9 декабря курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках по данным "Минфина": покупка – 41,90 гривны, продажа – по 42,35 гривны,
- на черном рынке: покупка – 42,36 гривны, продажа – по 42,40 гривны,
- в обменниках по данным finance.ua: покупка – по 42,12 гривны, продажа – по 42,50 гривны.
Подорожает ли доллар перед Новым годом?
Как спрогнозировали для 24 Канала эксперты, до конца года курс доллара может вырасти до отметки, что пересекает границу в 43 гривны за доллар. В целом давление на валюту будет из-за различных факторов: от большого количества гривны на рынке из-за сезонного фактора перед праздниками до неравномерности экспорта, что будет усиливать колебания курса.
Как рассказывает банкир из Глобус Банка Тарас Лесовой для 24 Канала, на этой неделе на рынке валют не ожидается значительных изменений, но внутренние и внешние факторы будут влиять на стоимость. Поэтому на наличном рынке курс будет в пределах 42,3 – 42,8 гривны за доллар и 48 – 49,75 за евро.