9 декабря, 17:07
После спада снова резкий рост: доллар колеблется в цене перед рождественскими праздниками

Валерия Городинская
Основні тези
  • Курс доллара достиг 42,18 гривны 10 декабря, а евро 49,09 гривны, что свидетельствует о росте на фоне рождественских праздников.
  • На 8 декабря доллар составляет 42,07 гривны, а евро – на уровне 49,02 гривны.

После того как курс доллара опустился с самой высокой цены в истории до предела в 42 гривны, валюта начала снова расти вверх на фоне грядущих рождественских праздников. На завтра цена подорожает на 11 копеек. Евро продемонстрировало также подорожание, ведь валюта вернулась к отметке в более 49 гривен.

Что с официальным курсом валют?

Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 42,07 гривны. То есть цена американской валюты выросла на 2 копейки против 8 декабря. Официальный курс евро составляет 49,02 гривны, то есть цена выросла на 3 копейки, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

По состоянию на 10 декабря курс валют будет таким:

  • доллар – 42,18 гривны;
  • евро – 49,09 гривны.

Какой курс доллара на наличном рынке?

По состоянию на утро 9 декабря курс доллара на наличном рынке составлял:

  • в банках по данным "Минфина": покупка – 41,90 гривны, продажа – по 42,35 гривны,
  • на черном рынке: покупка – 42,36 гривны, продажа – по 42,40 гривны,
  • в обменниках по данным finance.ua: покупка – по 42,12 гривны, продажа – по 42,50 гривны.

Подорожает ли доллар перед Новым годом?

  • Как спрогнозировали для 24 Канала эксперты, до конца года курс доллара может вырасти до отметки, что пересекает границу в 43 гривны за доллар. В целом давление на валюту будет из-за различных факторов: от большого количества гривны на рынке из-за сезонного фактора перед праздниками до неравномерности экспорта, что будет усиливать колебания курса.

  • Как рассказывает банкир из Глобус Банка Тарас Лесовой для 24 Канала, на этой неделе на рынке валют не ожидается значительных изменений, но внутренние и внешние факторы будут влиять на стоимость. Поэтому на наличном рынке курс будет в пределах 42,3 – 42,8 гривны за доллар и 48 – 49,75 за евро.