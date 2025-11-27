В обмінниках різкий стрибок: чому сьогодні вигідніше здати долар

В банках та на чорному ринку долар після злету ціни почав її втрачати. Найбільший спад фіксується при вартості за обмін валюти. Водночас в обмінниках американська валюта суттєво подорожчала – на понад 30 копійок. Те саме стосується євро, яке виросло при обміні на майже 40 копійок.

Який курс валют у банках? Станом на ранок 27 листопада, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 42,07 гривні (-13 копійок проти 26 листопада) та продаж по 42,55 гривні (-8 копійок). Дивіться також Україна домовилася з МВФ про нову програму на понад 8 мільярдів доларів Купівля євро проходить по 48,80 гривні (+10 копійок), продаж – по 49,40 гривні (без змін). Що з вартістю валют на чорному ринку? Купити долар можна в середньому по 42,50 гривні (-10 копійок), а продати по 42,50 гривні (-5 копійок).

(-10 копійок), а продати по (-5 копійок). Купівля євро по 49,16 гривні (+6 копійок), а продаж по 49,40 гривні (+9 копійок). По скільки курс в обмінниках? Долари купують у середньому по: 42,30 гривні (+33 копійки), а продають по 42,60 гривні (+14 копійок), за даними finance.ua.

(+33 копійки), а продають по (+14 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 49,15 гривні (+38 копійок), а продають по 49,45 гривні (+4 копійки). Що буде з валютою у грудні? У коментарі для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що наприкінці цього року очікується, що буде хвиля вільної гривні у вигляді щорічних бюджетних витрат: бонусів, премій та дивідендів. Відтак частина цих коштів потрапить на валютний ринок.

Лєсовий прогнозує, що попит на придбання валюти буде нижчим, аніж торік. Тому гривня має всі шанси зрівнятися з валютою щодо "пріоритетів для заощадження".

Прогнозується, що девальвація гривні триватиме, але це відбуватиметься повільно. У грудні очікується, що долар буде в діапазоні від 43 до 43,5 гривні, а євро – від 49,5 до 51 гривні.