В обменниках резкий скачок: почему сегодня выгоднее сдать доллар

В банках и на черном рынке доллар после взлета цены начал ее терять. Наибольший спад фиксируется при стоимости за обмен валюты. В то же время в обменниках американская валюта существенно подорожала – более чем на 30 копеек. То же касается евро, которое выросло при обмене почти на 40 копеек.

Какой курс валют в банках? По состоянию на утро 27 ноября, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 42,07 гривны (-13 копеек против 26 ноября) и продажа по 42,55 гривны (-8 копеек). Смотрите также Украина договорилась с МВФ о новой программе на более чем 8 миллиардов долларов Покупка евро проходит по 48,80 гривны (+10 копеек), продажа – по 49,40 гривны (без изменений). Что со стоимостью валют на черном рынке? Купить доллар можно в среднем по 42,50 гривны (-10 копеек), а продать по 42,50 гривны (-5 копеек).

(-10 копеек), а продать по (-5 копеек). Покупка евро по 49,16 гривны (+6 копеек), а продажа по 49,40 гривны (+9 копеек). По сколько курс в обменниках? Доллары покупают в среднем по: 42,30 гривны (+33 копейки), а продают по 42,60 гривны (+14 копеек), по данным finance.ua.

(+33 копейки), а продают по (+14 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 49,15 гривны (+38 копеек), а продают по 49,45 гривны (+4 копейки). Что будет с валютой в декабре? В комментарии для 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказал, что в конце этого года ожидается, что будет волна свободной гривны в виде ежегодных бюджетных расходов: бонусов, премий и дивидендов. Поэтому часть этих средств попадет на валютный рынок.

Лесовой прогнозирует, что спрос на приобретение валюты будет ниже, чем в прошлом году. Поэтому гривна имеет все шансы сравняться с валютой по "приоритетам для сбережения".

Прогнозируется, что девальвация гривны будет продолжаться, но это будет происходить медленно. В декабре ожидается, что доллар будет в диапазоне от 43 до 43,5 гривны, а евро – от 49,5 до 51 гривны.