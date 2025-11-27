Долар відкотився від максимуму, а євро не 49 гривень: коли очікувати падіння курсу
- Офіційний курс долара США становить 42,29 гривні після різкого спаду, а євро залишилося без змін – 48,94 гривні.
- На 28 листопада ціна долара також впаде – до 42,19 гривні, а євро – до 48,87 гривні.
Після того, як долар перетнув історичний максимум, НБУ різко опустив валюту в ціні. Черговий спад вартості відбудеться ще й наприкінці робочого тижня. Натомість євро залишається близьким до 49 гривень, однак такий показник не надовго.
Що з офіційним курсом валют?
Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 42,29 гривні. Тобто ціна американської валюти впала на 11 копійок проти 26 листопада. Офіційний курс євро становить 48,94 гривні, тобто ціна не змінилася, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Станом на 28 листопада курс валют буде таким:
- долар – 42,19 гривні;
- євро – 48,87 гривні.
Який курс долара на готівковому ринку?
Станом на ранок 27 листопада курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках за даними "Мінфіну": купівля – 42,07 гривні, продаж – по 42,55 гривні,
- на чорному ринку: купівля – 42,50 гривні, продаж – по 42,50 гривні,
- в обмінниках за даними finance.ua: купівля – по 42,30 гривні, продаж – по 42,60 гривні.
Чи перетне долар 43 гривні?
Як розповів для 24 Каналу фінансовий аналітик Олександр Паращій, курс долара порівняно з кінцем вересня виріс на 2,6%. А від початку року – менш як на 1%.
Паращій пояснює, що серед причин такого росту є попит на валюту серед імпортерів, а також ймовірно спекулятивний попит серед населення. Річ у тім, що таке традиційно відбувається у період грудня-січня.
Експерт прогнозує, що до кінця року курс може сягнути 43 гривень за долар.