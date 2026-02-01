Чи поменшає курсових перепадів: що буде з доларом і євро на початку лютого

У першу декаду лютого на валютному ринку триватиме період курсового "погамування". Банкіри радять розцінювати цей тривалий етап у кількох аспектах.

Якою буде ситуація з 2 по 8 лютого?

Деталі розповів 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий. Він припустив, чи варто очікувати зменшення курсових коливань.

По-перше, ринок очікує помітного зростання пропозиції валюти – передусім через активність агрохолдингів, які продаватимуть надлишок. Попит при цьому залишатиметься доволі високим, адже основні покупці – компанії-імпортери енергоносіїв.

Однак розрив між попитом і пропозицією, ймовірно, поступово скорочуватиметься. "Люфт" ймовірний у межах 5 – 7%.

По-друге, прогнозують зменшення щоденної амплітуди курсових коливань і скорочення різниці між купівлею та продажем на готівковому ринку. Уже наступного тижня курсових "вібрацій" має стати менше: найімовірніше, знизяться "перепади", а ринок отримає відносно сталі орієнтири.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ Не секрет, що протягом грудня – січня курсова волатильність неабияк подразнювала як учасників ринку, так і медіа. А в контексті енерготерору "розхитані" курсові показники "роз'ятрюють" свідомість громадян, які можуть реагувати досить емоційно, наприклад, скуповуючи валюту про всяк випадок.

По-третє, Нацбанк і надалі зберігатиме ключову роль на ринку. Діятиме режим "керованої гнучкості", який унеможливлює різку курсову зміну. Регулятор завжди готовий втрутитися, якщо раптом виникне суттєвий дисбаланс між попитом і пропозицією.

Водночас можна очікувати, що таке втручання залишатиметься радше гіпотетичним, а обсяг валютних інтервенцій буде в межах 500 – 600 мільйонів доларів на тиждень.

Зверніть увагу! Курс євро формуватиметься на основі світових торгів пари долар-євро та пари гривня-долар. За всіма ознаками, тренд у співвідношенні продовжуватиметься, курс буде в межах 1,17 – 1,19. Тож у першу декаду лютого можна очікувати відносно стабільні показники євровалюти.

Що може тиснути на курси валют?

Серед основних факторів, що можуть тиснути на курси, експерт виокремив:

поточний рівень споживчих цін;

можливості бізнесу здійснювати діяльність без суттєвих перерв і перебоїв, пов'язаних з енергетичними проблемами;

ритмічність фінансової допомоги від країн-партнерів;

перебіг і наслідки війни, протидію ворогу.

Водночас наразі валютний ринок захищений від будь-яких негативів, а валютні резерви країни в майже 57 мільярдів доларів дають змогу Нацбанку за потреби діяти оперативно і гнучко.

Можна зробити висновок, що валютний ринок опиниться на плато, а курсові показники не вирізнятимуться якоюсь оригінальністю. Настає досить тривалий етап курсової стабілізації. Очікується, що "буремних" подій не станеться,

– резюмував банкір.

Характеристики ринку з 2 по 8 лютого:

Коридори валютних коливань : на міжбанку 42,75 – 43,25 гривні за долар і 50 – 51,5 гривні за євро; на готівковому ринку 42,5 – 43,5 гривні за долар і 50 – 51,5 гривні за євро.

Щоденні курсові коливання : на міжбанку до 0,05 – 0,15 гривні, у комбанках до 0,1 – 0,2 гривні, в обмінних пунктах – до 0,3 гривні.

Різниця між курсами купівлі та продажу : на міжбанку до 0,15 гривні за долар і до 0,2 гривні за євро; у комерційних банках до 0,5 – 0,6 гривні на доларі й до 0,8 – 1 гривні на євро; в обмінних пунктах до 0,6 – 1 гривні на доларі й до 1 – 1,3 гривні на євро.

Різниця курсів купівлі : у комерційних банках 0,2 – 0,3 гривні за долар і 0,3 – 0,5 гривні за євро; в обмінних пунктах 0,3 – 0,5 гривні за долар і 0,5 – 0,7 гривні за євро.

Різниця курсів продажу : у комерційних банках 0,1 – 0,2 гривні за долар і 0,2 – 0,3 гривні за євро; в обмінних пунктах 0,3 – 0,5 гривні за долар і до 0,5 гривні за євро.

Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку – від 0,1 до 0,15 гривні.

Середні курсові відхилення протягом тижня: до 1 – 1,5% від стартового курсу тижня.

Нагадаємо, раніше в ексклюзивному коментарі 24 Каналу фінансовий аналітик Андрій Шевчишин зазначав, що січень для України є одним із девальваційних місяців. Тренд на укріплення гривні натомість починається з другої декади лютого.