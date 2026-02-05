Долар поволі дешевшає: яка ціна на готівку в банках

У четвер, 5 лютого, офіційний курс долара становить 43,16 гривні, тоді як євро – 51,03 гривні. Банки та чорний ринок відреагувати на зміни, переважно знизивши ціну на валюту.

Який курс валют у банках?

Станом на ранок 5 лютого, як повідомляє сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 42,90 гривні (-10 копійок) і продаж по 43,44 гривні (-5 копійок).

(-10 копійок) і продаж по (-5 копійок). Купівля євро проходить по 50,67 гривні (-13 копійок), а продаж – по 51,47 гривні (+2 копійки).

Що з вартістю валют на чорному ринку?

Купити долар на чорному ринку можна в середньому по 43,15 гривні (-5 копійок), а продати – по 43,22 гривні (-10 копійок).

(-5 копійок), а продати – по (-10 копійок). Натомість купівля євро проходить по 51,09 гривні (-11 копійок), а продаж – по 51,24 гривні (-11 копійок).

Який курс в обмінниках?

За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 42,45 гривні (-30 копійок), а продають – по 43,40 гривні (+8 копійок).

(-30 копійок), а продають – по (+8 копійок). Євро купують по 50,90 гривні (-7 копійок), а продають – по 51,45 гривні (+10 копійок).

Що відбувається з курсом валют?

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий розповів, що цього тижня розрив між попитом і пропозицією може поступово скорочуватися, "люфт" складе близько 5 – 7%.

Однак якщо раптом виникне суттєвий дисбаланс – Нацбанк завжди готовий втрутитися. Регулятор зберігатиме ключову роль на ринку, зокрема через режим "керованої гнучкості".

Експерт також нагадав, що курс євро в Україні формуватиметься на основі світових торгів пари долар-євро та пари гривня-долар. Тож у першу декаду лютого можна очікувати відносно стабільні показники.