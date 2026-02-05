Какой курс валют в банках?

По состоянию на утро 5 февраля, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 42,90 гривны (-10 копеек) и продажа по 43,44 гривны (-5 копеек).

Покупка евро проходит по 50,67 гривны (-13 копеек), а продажа – по 51,47 гривны (+2 копейки).

Что со стоимостью валют на черном рынке?

Купить доллар на черном рынке можно в среднем по 43,15 гривны (-5 копеек), а продать – по 43,22 гривны (-10 копеек).

Зато покупка евро проходит по 51,09 гривны (-11 копеек), а продажа – по 51,24 гривны (-11 копеек).

Какой курс в обменниках?

По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 42,45 гривны (-30 копеек), а продают – по 43,40 гривны (+8 копеек).

Евро покупают по 50,90 гривны (-7 копеек), а продают – по 51,45 гривны (+10 копеек).

Что происходит с курсом валют?

В эксклюзивном комментарии 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, что на этой неделе разрыв между спросом и предложением может постепенно сокращаться, "люфт" составит около 5 – 7%.

Однако если вдруг возникнет существенный дисбаланс – Нацбанк всегда готов вмешаться. Регулятор будет сохранять ключевую роль на рынке, в частности через режим "управляемой гибкости".

Эксперт также напомнил, что курс евро в Украине будет формироваться на основе мировых торгов пары доллар-евро и пары гривна-доллар. Поэтому в первую декаду февраля можно ожидать относительно стабильные показатели.