Ціна долара росте, поки євро дешевшає: скільки коштує готівка в обмінниках

У вівторок, 3 лютого, офіційний курс долара становить 42,96 гривні, тоді як євро – 50,90 гривні. Ціна готівки в банках та на чорному ринку змінюється відповідно – долар трохи дорожчає, тоді як євро поволі дешевшає.

Який курс валют у банках?

Станом на ранок 3 лютого, як повідомляє сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 42,80 гривні (+10 копійок) і продаж по 43,30 гривні (+10 копійок).

(+10 копійок) і продаж по (+10 копійок). Купівля євро проходить по 50,62 гривні (-8 копійок), а продаж – по 51,35 гривні (без змін).

Що з вартістю валют на чорному ринку?

Купити долар на чорному ринку можна в середньому по 43,15 гривні (+5 копійок), а продати – по 43,20 гривні (+5 копійок).

(+5 копійок), а продати – по (+5 копійок). Натомість купівля євро проходить по 51,10 гривні (-1 копійка), а продаж – по 51,30 гривні (-5 копійок).

Який курс в обмінниках?

За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 42,66 гривні (без змін), а продають – по 43,28 гривні (+7 копійок).

(без змін), а продають – по (+7 копійок). Євро купують по 50,76 гривні (-6 копійок), а продають – по 51,42 гривні (без змін).

Як зміниться курс валют цього тижня?

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько розповіла, що перший тиждень лютого, ймовірно, мине в умовах стабільності або ж навіть незначного зміцнення гривні.

Ключовими стануть так звані класичні драйвери: чи будуть стабільні експортні надходження; чи активізуються імпортери для оплат на початку місяця; наскільки регулярними будуть транші міжнародної допомоги; як активно Нацбанк вестиме інтервенційну політику.

Окрім того, за словами банкірки, додатково тиснути на позиції гривні може зниження облікової ставки напередодні до 15%.