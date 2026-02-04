Іноземна готівка дорожчає: скільки коштує долар в обмінниках України

У середу, 4 лютого, офіційний курс долара становить 43,19 гривні, тоді як євро – 50,95 гривні. Тож обмінники відреагували на оновлення Нацбанку, піднявши ціну на іноземну готівку.

Який курс валют у банках?

Станом на ранок 4 лютого, як повідомляє сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 43 гривні (+18 копійок) і продаж по 43,50 гривні (+10 копійок).

Купівля євро проходить по 50,80 гривні (+10 копійок), а продаж – по 51,50 гривні (+16 копійок).

Що з вартістю валют на чорному ринку?

Купити долар на чорному ринку можна в середньому по 43,20 гривні (+5 копійок), а продати – по 43,32 гривні (+12 копійок).

Натомість купівля євро проходить по 51,20 гривні (+10 копійок), а продаж – по 51,35 гривні (+5 копійок).

Який курс в обмінниках?

За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 42,81 гривні (+2 копійки), а продають – по 43,40 гривні (+9 копійок).

Євро купують по 51,03 гривні (+23 копійки), а продають – по 51,50 гривні (+8 копійок).

Що може тиснути на гривню?

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько розповіла, що минулого тижня додаткове підсилення гривні забезпечив слабший долар. Однак тепер на позиції української валюти може тиснути рішення Нацбанку знизити облікову ставку до 15%.

Щоправда, ефект пом'якшується іншими факторами, як-от регулярністю міжнародної допомоги, інтервенціями та тим, як експортери розподіляють свій валютний виторг.

За словами банкірки, на тлі міжнародного тиску на долар і за умови збереження достатньо комфортного рівня резервів у короткостроковій перспективі можливе або помірне зниження курсу, або його утримання в межах вузького коридору.