Долар та євро падають до низу перед Різдвом: чи різким буде спад ціни

Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 42,33 гривні. Тобто ціна американської валюти не змінилася проти 18 грудня. Офіційний курс євро становить 49,59 гривні, тобто ціна впала на 3 копійки, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Станом на 22 грудня курс валют буде таким:

Станом на ранок 19 грудня курс долара на готівковому ринку становив:

Нещодавно на валютному ринку євро вперше в історії сягнуло психологічної позначки в 50 гривень. Втім очікується, що таке подорожчання лише тимчасове, й невдовзі ціна опуститься нижче цього рівня.

Таке зростання євро пов'язують, перш за все, зі світовою динамікою курсу пари євро-долар, де європейська валюта здобула певне зміцнення проти долара. Таким чином, навіть при відносно стабільному доларові курс євро до гривні може демонструвати помітне підсилення.