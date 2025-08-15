Ситуація контрольована: що зміниться на валютному ринку в кінці серпня
- Курс долара залишатиметься стабільним завдяки режиму "керованої гнучкості", який запобігає різким перепадам.
- Курс євро залежатиме від світового співвідношення пари долар/євро, з прогнозованими коливаннями в межах 48 – 49 гривень за євро.
На валютному ринку ситуація залишатиметься вельми схожою на кілька попередніх місяців. Істотних курсових змін не станеться. Курс долара залишатиметься стабільним, і навіть євро у своїй непередбачуваності також набуде певної сталості.
Що відбуватиметься на валютному ринку в кінці серпня?
У коментарі 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий вказав, що ближче до завершення серпня ситуація на валютному ринку залишатиметься "в дусі" попередніх кількох місяців.
- Курс долара
Як каже банкір, курс американської валюти залежатиме від кількох чинників, найголовнішим з яких є чинний режим "керованої гнучкості". Завдяки йому, регулятор залишається основним гравцем на ринку, уважно відстежуючи баланс між попитом і пропозицією
Ринкові механізми курсоутворення ніхто не скасовував: ми констатуємо, що у серпні є певна "зайвина" пропозиції, адже аграрії реалізовують надлишок валюти під жнива, тому роль Нацбанку може бути трохи зменшена, а курсові показники формуватимуться природним шляхом.
Лєсовий нагадує, що в умовах режиму "керованої гнучкості" на ринку відсутні різкі перепади курсу долара. Саме це робить ринок до міри прогнозованим.
- Курс євро
А от коливання курсу євро підпорядковуватимуться світовій кон'юнктурі торгів пари долар / євро. А також відповідній індексації через пару гривня / долар. Тобто, щоб з'ясувати можливі курсові перипетії, варто поглянути на співвідношення долара до євро.
За нашими оцінками, співвідношення цих двох світових валют може скласти 1 євро до 1,2 долара. Тобто в українському вимірі це означатиме коливання в межах 48 – 49 гривні за євро,
– каже Лєсовий.
Як зміниться курс в кінці серпня?
- Коридори валютних коливань: 41,4 – 41,8 гривні за долар та 48 – 49 гривні за євро (на міжбанку) та 41,4 – 41,8 гривні за долар та 48 – 49,5 гривні за євро (на готівковому ринку).
- Поточні курсові коливання: міжбанк – до 0,05 – 0,15 гривні, комбанки – до 0,1 – 0,2 гривні, обмінні пункти – до 0,3 гривні.
- Різниця між курсами купівлі та продажу: міжбанк – до 0,15 гривні за долар, до 0,2 гривні за євро, комерційні банки – до 0,5 – 0,6 гривні за долар, до 0,8 – 1 гривні за євро, обмінні пункти – до 0,6 – 1 гривні за долар, до 1 – 1,3 гривні за євро.
- Різниця курсів купівлі: комбанки – 0,2 – 0,3 гривні за долар, 0,3 – 0,5 гривні за євро, обмінні пункти – 0,3 – 0,5 гривні за долар, 0,5 – 0,7 гривні за євро.
- Різниця курсів продажу: комбанки – 0,1 – 0,2 гривні за долар, 0,2 – 0,3 гривні за євро, обмінні пункти – 0,3 – 0,5 гривні за долар, до 0,5 гривні за євро.
- Середня різниця між курсами міжбанку та готівкового ринку: 0,1 – 0,15 гривні.
- Середні курсові відхилення протягом тижня: до 1 – 1,5% від стартового курсу тижня.