Американська валюта виросла на 13 копійок порівняно з минулим показником ціни, а європейська валюта виросла на 19 копійок. НБУ очікує, що на 24 вересня ціна несуттєво, але зміниться.

Що з офіційним курсом валют? Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 41,38 гривні. Тобто ціна американської валюти виросла на 13 копійок проти 22 вересня. Офіційний курс євро становить 48,73 гривні, тобто ціна виросла на 19 копійок, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ. Дивіться також НБУ продав на 47% більше валюти: як це вплинуло на курс долара Станом на 24 вересня курс валют буде таким: долар – 41,37 гривні;

євро – 48,80 гривні. Який курс долара на готівковому ринку? Станом на 23 вересня курс долара на готівковому ринку становив: у банках за даними "Мінфіну": купівля – 41,10 гривні , продаж – по 41,60 гривні ,

, продаж – по , на чорному ринку: купівля – 41,34 гривні , продаж – по 41,33 гривні ,

, продаж – по , в обмінниках за даними finance.ua: купівля – по 41,16 гривні, продаж – по 41,50 гривні. Що буде з доларом та євро на готівковому ринку? Банкір з Глобус Банку Тарас Лєсовий розповів, що основну роль на ринку валют в Україні надалі відіграватимуть інфляційні показники, геополітична ситуація, стан економіки та обсяги макрофінансової підтримки.

Наприклад, очікується, що курс долара перебуватиме в межах від 41,2 гривні до 41,5 гривні, а курс євро не перевищить позначки в 49 гривень.

Таким чином, впродовж цього тижня на готівковому ринку прогнозується, що долар буде в діапазоні 41,2 – 41,5 гривні, а євро – в діапазоні 48 – 49,5 гривні.