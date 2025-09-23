Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 41,38 гривні. Тобто ціна американської валюти виросла на 13 копійок проти 22 вересня. Офіційний курс євро становить 48,73 гривні, тобто ціна виросла на 19 копійок, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Станом на 24 вересня курс валют буде таким:

Станом на 23 вересня курс долара на готівковому ринку становив:

Банкір з Глобус Банку Тарас Лєсовий розповів, що основну роль на ринку валют в Україні надалі відіграватимуть інфляційні показники, геополітична ситуація, стан економіки та обсяги макрофінансової підтримки.

Наприклад, очікується, що курс долара перебуватиме в межах від 41,2 гривні до 41,5 гривні, а курс євро не перевищить позначки в 49 гривень.