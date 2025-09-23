Что с официальным курсом валют?

Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,38 гривны. То есть цена американской валюты выросла на 13 копеек против 22 сентября. Официальный курс евро составляет 48,73 гривны, то есть цена выросла на 19 копеек, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Смотрите также НБУ продал на 47% больше валюты: как это повлияло на курс доллара

По состоянию на 24 сентября курс валют будет таким:

доллар – 41,37 гривны;

евро – 48,80 гривны.

Какой курс доллара на наличном рынке?

По состоянию на 23 сентября курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках по данным "Минфина": покупка – 41,10 гривны , продажа – по 41,60 гривны ,

, продажа – по , на черном рынке: покупка – 41,34 гривны , продажа – по 41,33 гривны ,

, продажа – по , в обменниках по данным finance.ua: покупка – по 41,16 гривны, продажа – по 41,50 гривны.

Что будет с долларом и евро на наличном рынке?