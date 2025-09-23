Что с официальным курсом валют?
Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,38 гривны. То есть цена американской валюты выросла на 13 копеек против 22 сентября. Официальный курс евро составляет 48,73 гривны, то есть цена выросла на 19 копеек, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
По состоянию на 24 сентября курс валют будет таким:
- доллар – 41,37 гривны;
- евро – 48,80 гривны.
Какой курс доллара на наличном рынке?
По состоянию на 23 сентября курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках по данным "Минфина": покупка – 41,10 гривны, продажа – по 41,60 гривны,
- на черном рынке: покупка – 41,34 гривны, продажа – по 41,33 гривны,
- в обменниках по данным finance.ua: покупка – по 41,16 гривны, продажа – по 41,50 гривны.
Что будет с долларом и евро на наличном рынке?
Банкир из Глобус Банка Тарас Лесовой рассказал, что основную роль на рынке валют в Украине в дальнейшем будут играть инфляционные показатели, геополитическая ситуация, состояние экономики и объемы макрофинансовой поддержки.
Например, ожидается, что курс доллара будет находиться в пределах от 41,2 гривны до 41,5 гривны, а курс евро не превысит отметки в 49 гривен.
Таким образом, в течение этой недели на наличном рынке прогнозируется, что доллар будет в диапазоне 41,2 – 41,5 гривны, а евро – в диапазоне 48 – 49,5 гривны.