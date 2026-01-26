Гривня почала зміцнюватися: що буде з курсом долара наприкінці січня

Минулого тижня гривня показала помірне, але послідовне укріплення щодо долара. Офіційний курс протягом 19 – 23 січня продемонстрував поступове зміцнення – на близько 25 копійок.

Як змінився курс долара в Україні?

Детальніше в коментарі 24 Каналу розповіла банкірка Ганна Золотько. Загальні коливання курсу були низькими – тиждень пройшов без різких потрясінь і панічних рухів.

За словами експертки, банківські курси коливалися в межах невеликих змін, а сесії на міжбанку переважно проходили у вузькому діапазоні – лише з разовим технічним відскоком у середині тижня.

Ганна Золотько Член правління, директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Це свідчить про відсутність сильних фундаментальних драйверів і про те, що гравці реагували на поточні сплески, тож операції були переважно короткостроковими.

Упродовж минулого тижня котирування в касах банків були такими:

понеділок, 19 січня – 43,04 / 43,60 гривні за долар;

вівторок, 20 січня – 43,03 / 43,57 гривні за долар;

середа, 21 січня – 42,92 / 43,47 гривні за долар;

четвер, 22 січня – 42,88 / 43,44 гривні за долар;

п'ятниця, 23 січня – 42,90 / 43,45 гривні за долар.

На міжбанку понеділок відкрився на 43,30 гривні за долар, а завершився тиждень на 43,14 гривні за долар. Отже, загалом гривня зміцнилася на 16 копійок – приблизно 0,37%.

Також банкірка підкреслила, що показовим залишається обсяг чистих інтервенцій регулятора – понад 1 мільярд доларів за підсумками тижня. Це більше, аніж тижнем раніше, і суттєво більше, аніж на початку місяця, що свідчить про активність Нацбанку для згладжування коливань і підтримки ліквідності ринку.

На тлі достатнього рівня міжнародних резервів він має простір для таких дій, тож найближчим часом ринкову стабільність підтримуватимуть як ринкові механізми, так і інструменти регулятора.

Як завершиться січень 2026 року?

Наступного тижня (26 січня – 30 січня, – 24 Канал) можливі короткострокові ослаблення або посилення, але вони, ймовірно, швидко згладжуватимуться шляхом ліквідності та реакції маркет-мейкерів,

– припустила Ганна Золотько.

Вона порадила звертати увагу на такі основні чинники, адже будь-який з них може тимчасово змінити тон ринку:

надходження міжнародної допомоги;

великі експортно-імпортні платежі;

зовнішні новини з геополітичного та економічного фронту.

Що кажуть інші експерти?

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий також прогнозував певне зниження "напруги" на валютному ринку, адже курсовий "злет" на початку року загалом відповідав очікуванням.

Опісля показники можуть повернутися до відносно стабільних коридорів коливань, як-от 42,75 – 43,25 гривні за долар на міжбанку, а також 42,5 – 43,5 гривні за долар на готівковому ринку в період із 26 січня до 1 лютого.

Нагадаємо, за офіційним курсом Нацбанку 26 січня долар уже подешевшав на 3 копійки – до 43,13 гривні.