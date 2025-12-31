Курс долара, ціни на продукти та вартість пального: що помітно подорожчає у 2026 році

Рух курсу долара у січня 2026 року буде не різким, а поступовим. Ймовірне зростання може сягнути 43 гривень. Паралельно очікується, що овочі та хлібобулочні вироби поступово ростимуть в ціні. Натомість основні види м'яса залишатимуться на місці. Навіть пальне, ймовірно, не подорожчає через підвищення акцизів.

По скільки буде долар та євро у січні?

Для 24 Каналу банкір з Глобус Банку Тарас Лєсовий заявив, що січень зазвичай місяць, який починається з поступового вирівнювання попиту та пропозиції. А пік цього процесу – перша половина лютого.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Основні фактори, які формуватимуть поведінку валютного ринку в січні, цілком прогнозовані – вони напряму пов'язані з динамікою попиту. Насамперед очікується деяке збільшення попиту. Але ми впевнені в Нацбанку, який і надалі регулюватиме ситуацію через валютні інтервенції.

Через невизначеність інтенсивності бойових дій у 2026 році очікується, що у січні офіційний курс перебуватиме в діапазоні від 42,2 гривні до 42,8 гривні за долар.

На мою думку, всі вже розуміють: позначка 43 гривні за долар – це питання найближчої перспективи, але без карколомного стрибка,

– додав Лєсовий.

Нагадуємо! У перший тиждень січня коридори валютних коливань на готівковому ринку буде на рівні 41,8 – 42,6 гривні за долар та 48,5 – 49,75 гривні за євро, а на міжбанку – 41,8 – 42,4 гривні за долар та 48,5 – 49,75 гривні за євро.

Чи різко подорожчає пальне на АЗС з нового року?

Експерт паливного ринку Сергій Куюн розповів у коментарі для 24 Каналу, що з січня 2026 року взагалі не очікується ніякого зростання цін на основні види пального на українських АЗС.

Сергій Куюн Директор Консалтингової групи "А-95" Зараз мережі АЗС мають доволі непоганий запас міцності по націнці. А це, відповідно, пом'якшить підвищення акцизу.

Куюн додає, що очікувалося зниження цін на пальне, але внаслідок підвищення акцизу вони, швидше за все, не зміняться.

За моїми спостереженнями, для дизельного пального зберігається потенціал для подальшого падіння ціни. Наразі спостерігаємо за тим, як оптові ринки розгорнуться після Нового року,

– зауважив пан Сергій.

Загалом наприкінці грудня, за даними Консалтингової групи А-95, середня вартість пального в Україні становить:

Бензин А-95 преміум – 62,87 гривні за літр,

Бензин А-95 – 58,20 гривні за літр,

Бензин А-92 – 56,60 гривні за літр,

Дизельне пальне – 58,12 гривні за літр,

Газ авто­мобільний – 37,49 гривні за літр.

Нагадуємо, що з 1 січня 2026 року ставки акцизного податку на пальне будуть підвищені: на бензин зросте з 271,7 до 300,8 євро за 1 000 літрів, на дизель – з 215,7 до 253,8 євро за 1 000 літрів, автогаз – зі 173 до 198 євро за 1 000 літрів.

Експерт Геннадій Рябцев ще раніше спрогнозував для 24 Каналу, що величина зростання пального сягне в середньому 10%. Хоч запевняв, що передумов для такого зростання немає.

Натомість економіст Юрій Щедрін пояснює, що підвищення акцизів відіб'ється на цінах на АЗС таким чином: в середньому вартість на бензин та дизпальне зросте орієнтовно на 2 – 3 гривні на літр додатково, а вартість автомобільного газу – від 1 до 2 гривень на літр.

Як можуть змінитися ціни на продукти?

Ціни на овочі

У коментарі для 24 Каналу науковиця Інституту аграрної економіки Інна Сало розповіла, що на формування цін на овочеві впливають обсяги постачання, вартість зберігання та транспортування, підвищені тарифи на електроенергію для промислових виробників, а також пальне.

Наприкінці грудня 2025 року деякі позиції з борщового набору дещо зросли, за даними Мінфіну: буряк здорожчав до майже 11 гривень за кілограм в середньому, а морква до – 11,03 гривні за кілограм в середньому.

Натомість картопля – до 16,45 гривні за кілограм, а цибуля ріпчаста – до 7,76 гривні за кілограм. Лише вартість капусти білокачанної знизилася – до 9,52 гривні за кілограм.

Інна Сало Головна наукова співробітниця відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Інституту аграрної економіки У зимово-весняний період очікується сезонне щомісячне поступове здорожчання овочів – до 10% проти нинішніх цін, зокрема, через додаткові витрати на їх зберігання. З огляду на вищу загальну пропозицію цибулі ріпчастої, моркви та картоплі цього року, очікується менш помітне зростання цін у 2026 році.

Вартість м'яса

Науковиця Інституту аграрної економіки Наталія Копитець для 24 Каналу зауважила, що, за прогнозами, ціни на основні види м'яса (яловичина, свинина, курятина) у січні 2026 року не зміняться і залишаться на рівні цін, які склалися в останній декаді грудня 2025 року.

Наталія Копитець Провідна наукова співробітниця відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Інституту аграрної економіки Відтак станом на 24 грудня 2025 року порівняно з аналогічним періодом у 2024 році роздрібні ціни на основні види зросли від 16,8% до 71%.

З-поміж основних видів м'яса за рік найбільше здорожчала яловичина ребра. Роздрібні ціни на цей продукт зросли від 172,29 гривні за кілограм до 294,55 гривні за кілограм (+71%).

Копитець називає основними причинами, що зумовили здорожчання яловичини, такі чинники: скорочення поголів'я великої рогатої худоби та економічні труднощі (зростання витрат на корми, енергоносії та логістику, спричинені військовою агресією Росії проти України).

Крім цього, здорожчання м'яса відбувається в результаті скорочення пропозиції та зростання попиту.

Хліб та хлібобулочні вироби

Для 24 Каналу науковиця Світлана Черемісіна розповіла, що торішня тенденція поступового щомісячного здорожчання продуктового кошика, до якого належать крупи, хліб та хлібобулочні вироби, зберігатиметься й у 2026 році.

Світлана Черемісіна Головна наукова співробітниця відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Інституту аграрної економіки За прогнозними оцінками науковців Інституту аграрної економіки, очікується, що у січні 2026 року хліб пшеничний з борошна вищого ґатунку додасть в ціні мінімум 2 – 3% і коштуватиме 61 – 62 гривні за кілограм.

А от хліб пшеничний з борошна першого ґатунку зросте в ціні до 49 – 50 гривні за кілограм (+2 – 3%), хліб житній – до 53 – 54 гривень за кілограм (+3 – 4%), батон – до 31,32 гривні за 500 грамів (+1,5 – 2%).

Впливатиме на подальше зростання така низка чинників: надскладна ситуація з енергопостачанням, збереження позитивної динаміки цін на зерно, девальвація гривні, здорожчання пального та сировинних складників хлібовиробництва, а також зростання рівня оплати праці.

Зауважте! З огляду на це протягом 2026 року очікується подальше поступове зростання цін і на продукцію круп'яної галузі. Протягом січня 2026 року може відбутися таке подорожчання круп: крупи манні можуть коштувати 30 – 31 гривня за кілограм, а гречка – до 44 – 45 гривень за кілограм.

Чого чекати від ринку нерухомості?

Як розповіла рієлторка Ірина Луханіна для 24 Каналу, очікується, що ліквідні об'єкти нерухомості (тобто ті, які можна швидко продати чи здати в оренду) можуть зберегти або ж навіть наростити ціну.

Натомість об'єкти, що виявляться слабкими, будуть змушені продаватися зі знижкою через те, що покупець стане більш вимогливим. Цей експертний прогноз охоплює весь 2026 рік, в який ринок увійде з січня.

Iрина Луханіна Рієлторка, аналітикиня ринку Ринок винагороджує системність. Житло перестає бути просто нерухомістю. У 2025 році воно стало системою виживання – і саме так його будуть обирати у 2026-му.

Станом на 26 грудня, середня ціна 1-кімнатної квартири на вторинному ринку коливається відповідно до регіональних пропорцій, відповідно до аналізу ЛУН:

У Києві середня вартість склала 68 тисяч доларів.

У Львові – 69 тисяч доларів.

В Одесі така квартира коштуватиме 46 тисяч доларів.

У Дніпро – 32 тисячі доларів.

В Ужгороді ціна становить 62 тисячі доларів.

Зверніть увагу! Середня вартість складає від найменшої ціни в 15,5 тисячі доларів до найбільшої 67,6 тисячі доларів. Загалом найбільша вартість квартири 1-кімнатної в Київській, Львівській та Закарпатській областях.

А Євген Фаворов, голова Української асоціації девелоперів, зауважує для 24 Каналу, що у новому році ринок нерухомості може стикнутися з дефіцитом нових квартир через нестачу нових проєктів.

Загалом попит на житло помітно зростає щойно з'являються позитивні новини з фронту. А це свідчить про те, що ринок має високу чутливість до безпекових сигналів.

Євген Фаворов Голова Української асоціації девелоперів Якщо активні бойові дії підуть на спад, попит може швидко зрости, а пропозиції під нього вже може не вистачити. Тоді ціни можуть піти вгору ще швидше.

Євген Фаворов говорить, що попри нарощування активності в західних регіонах, загальна картина ринку залежатиме від швидкості відновлення Києва та області, а також інших великих міст України.