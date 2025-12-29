В банках ріст, а в обмінниках спад: як долар змінився після Різдва
- У банках курс долара зріс на 5 копійок, становлячи 41,85 гривні за обмін та 42,30 гривні за купівлю.
- В обмінниках долар втратив 15 копійок при купівлі, але зріс на 11 копійок при продажу, досягнувши 42,36 гривні.
Поки долар та євро показують ріст ціни в банках та на чорному ринку, в обмінниках ситуація дещо протилежна. За вихідні долар втратив там 15 копійок при обміні, а євро – 16 копійок. Натомість при купівлі європейська валюта в обмінниках встановила найвищу ціну – понад 50 гривень.
Який курс валют у банках?
- Станом на ранок 29 грудня, як повідомив 24 Канал із посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,85 гривні (+5 копійок проти 26 грудня) та продаж по 42,30 гривні (+5 копійок).
- Купівля євро проходить по 49,30 гривні (+10 копійок), продаж – по 49,95 гривні (+5 копійок).
Що з вартістю валют на чорному ринку?
- Купити долар можна в середньому по 42,31 гривні (+22 копійки), а продати по 42,30 гривні (+9 копійок).
- Купівля євро по 49,74 гривні (+9 копійок), а продаж по 49,96 гривні (+11 копійок).
По скільки курс в обмінниках?
- Долари купують у середньому по: 41,60 гривні (-15 копійок), а продають по 42,36 гривні (+11 копійок), за даними finance.ua.
- Євро купують по 49,31 гривні (-16 копійок), а продають по 50,08 гривні (+9 копійок).
Що буде з доларом у 2026 році?
Долар на початку січня 2026 року залишатиметься відносно стабільним завдяки активній присутності НБУ на валютному ринку. Як розповідає банкір Глобус Банку Тарас Лєсовий, ринок входить у рік без передумов для валютної паніки.
У січні валюта може коливатися в межах від 42 до 43 гривень, без різких девальваційних сценаріїв. Тобто навіть наближення до позначки в 43 гривні буде доволі повільним. Крім того, після свят попит на валюту поступово вирівнюватиметься, що знижуватиме тиск на гривню.
Ключовими чинниками для курсу залишаються валютні надходження, допомога партнерів та монетарна політика НБУ. За нинішніх умов регулятор має достатні інструменти, щоб утримувати ситуацію в прогнозованих межах. Експерти ринку наголошують, що у січні 2026 року серйозних валютних шоків не очікується.