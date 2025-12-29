В банках ріст, а в обмінниках спад: як долар змінився після Різдва

Дивіться також 200 доларів: це скільки гривень сьогодні

Долар на початку січня 2026 року залишатиметься відносно стабільним завдяки активній присутності НБУ на валютному ринку. Як розповідає банкір Глобус Банку Тарас Лєсовий, ринок входить у рік без передумов для валютної паніки.

У січні валюта може коливатися в межах від 42 до 43 гривень, без різких девальваційних сценаріїв. Тобто навіть наближення до позначки в 43 гривні буде доволі повільним. Крім того, після свят попит на валюту поступово вирівнюватиметься, що знижуватиме тиск на гривню.