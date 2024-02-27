Курсовий штиль: офіційний долар за останню добу майже не змінився

Американська валюта лише трішки опустилася в ціні – всього на декілька копійок. Водночас євро подорожчало, але несуттєво. На завтра Нацбанк планує підняти вартість обох валют.

Офіційний курс 27 лютого

За даними Нацбанку, офіційний курс становить 38,33 гривні за долар. Вартість долара впала всього на 2 копійки проти 26 лютого.

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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 41,59 гривні. Вартість виросла на 3 копійки проти вчорашнього дня.

Який буде офіційний курс долара та євро 28 лютого:

долар – 38,42 гривні,

євро – 41,71 гривні.

Курс на готівковому ринку

На ранок 27 лютого долар становить:

У банках купівля становить 38,20 гривні , а продаж – 38,70 гривні.

купівля становить а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 38,33 гривні , а продаж – 38,77 гривні.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 38,60 гривні, а продаж – 38,70 гривні.

Прогноз долара у березні

За словами економічного експерта Олега Пендзина, курс долара у березні залежатиме від рішення США щодо виділення макрофінансової допомоги Україні, а саме 60 мільярдів доларів.

Він вважає, що якщо в уряді США проголосують про виділення цих коштів, тоді курс долара не зміниться і залишатиметься на рівні тих показників, що й у лютому.

Олег Пендзин Економічний експерт, член Економічного дискусійного клубу Якщо ми з вами побачимо, що американці грошей не дадуть, то Україна буде акумулювати надзвичайно багато додаткових ресурсів для фінансування закупки озброєння.

Як прогнозує банкірка Анна Золотько, цього тижня курс знаходитиметься в діапазоні 38,30 – 38,90 гривні.