Яким буде курс валют на початку 2026 року та чи виникне ажіотаж на ринку

На перетині 2025 – 2026 років ситуація на валютному ринку обіцяє бути досить зваженою і прогнозованою. Однак, ймовірно, попит усе ж перевищуватиме пропозицію.

Якою буде ситуація з 29 грудня по 4 січня?

Про "втишення апетиту" обмінників, і чи спостерігатимемо ажіотаж на кшталт торішнього, розповів 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий.

Ймовірно, у тиждень 29 грудня – 4 січня попит на валюту перевищуватиме пропозицію лише на 10 – 15%. За словами експерта, таке співвідношення можна вважати цілком прийнятним.

Ба більше, воно не стане несподіванкою для Нацбанку – регулятор уважно стежитиме за "температурою", вирівнюючи попит завдяки валютним інтервенціям.

Також індикатором відносно стабільної ситуації на ринку є поступове зниження інфляції: за підсумками листопада в річному вимірі вона впала до 9,3%, а до кінця року очікують щонайменше в межах 10%.

Окрім того, облікова ставка, яка з березня 2025 року тримається на рівні 15,5%, у разі погіршення ситуації профілактично впливатиме на стабільність гривні. Тож наразі є передумови для доволі стабільного курсу.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ Загалом наступного тижня на валютному ринку не буде якихось непоборних "подразників", що здатні радикально переінакшити ринок. Діє режим "керованої гнучкості", що фактично є протидією будь-якому "шторму". Водночас економічні обставини не заважатимуть регулятору тримати баланс між попитом і пропозицією.

За словами банкіра, курсових стрибків чи падінь очікувати не варто – навіть попри можливі інтенсивні коливання на міжбанку, як це було протягом грудня. Показники можуть "хитатися" врізнобіч, але в межах допустимих коридорів.

Гравці готівкового ринку відштовхуватимуться від показників міжбанку – принаймні щодо курсу купівлі. Для продажу варіанти залежать від рівня попиту, однак ажіотажу як торік немає.

Тому не варто очікувати, що різниця між курсами купівлі й продажу перевищуватиме 0,5 – 0,7 гривні. Тобто, наприкінці 2025 року та на початку 2026 року варто очікувати "втишення апетиту" обмінників,

– додав Лєсовий.

Яким буде курс долара та євро?

За підсумками 2025 року, офіційний курс долара очікують у межах 41,8 – 42,4 гривні. Тобто, фактично за рік він зросте лише на 0,4 – 0,9%, що доводить привабливість гривневих інструментів збереження коштів.

Нагадаємо, про безальтернативність гривневих депозитів раніше 24 Каналу розповів банкір Дмитро Замотаєв. За його словами, дохідність валютних депозитів в 11 – 12 разів нижча за гривневі.

Курс євро наступного тижня залежатиме від двох чинників: світової пари долар-євро та курсу гривні до долара. Очікується, що євро до долара триматиметься в межах від 1 до 1,16 – 1,17, тож коливання курсу євро в Україні будуть переважно в діапазоні 49 – 49,6 гривні.

Водночас НБУ за потреби може збільшити інтервенції в євро, що частково вплине на курс.

Характеристики ринку з 29 грудня по 4 січня: