Яким буде курс валют після новорічних свят: прогноз на січень 2026 року

Основні фактори, що формуватимуть поведінку валютного ринку в січні 2026 року, цілком прогнозовані. Вони напряму пов'язані з динамікою попиту, деяке збільшення якого вже очікують.

Яким буде курс долара в січні 2026?

Однак Нацбанк й надалі регулюватиме ситуацію через валютні інтервенції. Деталі розповів 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий.

Паралельно регулятор продовжить застосовувати режим "керованої гнучкості", що забезпечить передбачувану конфігурацію ринку – з мінімальними коливаннями й контролем за межами курсових коридорів.

Експерт наголосив, що саме в січні зазвичай починається період поступового вирівнювання попиту й пропозиції, а пік цього процесу припадає на кінець місяця та першу половину лютого.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ Зараз важко передбачити інтенсивність бойових дій у 2026 році, але за поточних передумов ми очікуємо, що в січні офіційний курс перебуватиме в діапазоні 42,2 – 42,8 гривні за долар.

На думку банкіра, така амплітуда не створить ризиків для ринку. Ба більше, позначка 43 гривні за долар – це питання найближчої перспективи, але без карколомного стрибка.

Отже, провідна роль НБУ в регулюванні залишиться визначальною. Водночас на курсову динаміку істотно впливатимуть об'єктивні чинники зниженого попиту, а ризики непоборних обставин на ринку майже відсутні.

Яким на валютному ринку був грудень?

Попри всі зовнішні ризики – воєнні, геополітичні, енергетичні – грудень минув без надмірного ажіотажу. Попит на валюту був підвищеним, але не критичним, адже в окремі періоди він перевищував пропозицію лише на 10 – 15%.

Зокрема, інтервенції становили близько 500 – 800 мільйонів доларів на тиждень. На думку Лєсового, для умов війни це цілком прийнятний параметр.

Для порівняння: торік у грудні Нацбанк продав майже 5,3 мільярда доларів, тобто в середньому понад 1,2 мільярда доларів щотижня. Характерно, що навіть після січневого піка 2025 року, коли 6 січня офіційний курс сягнув 42,28 гривні за долар, уже 1 лютого він знизився – до 41,82 гривні.

Після цього протягом майже року курс тримався нижче 42 гривень: у середньому на рівні 41,4 – 41,6 гривень, а в серпні навіть опускався до 41,22 гривень.

Як змінилася гривня за 2025 рік?