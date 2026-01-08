Майже як пів мінімалки: скільки коштують 100 доларів у гривні
- Офіційний курс долара на 8 січня складає 42,71 гривні, що означає, що 100 доларів коштують приблизно 4 272 гривні за курсом НБУ.
- На чорному ринку курс купівлі 100 доларів становить 4 320 гривень, продажу — 4 340 гривень.
Курс долара в Україні продовжує зростати, оновивши свій історичний максимум. Тому, щоб купити 100 доларів американської валюти, українцям сьогодні доведеться витратити майже половину мінімальної зарплати
Скільки коштує 100 доларів у банках?
Офіційний курс долара в четвер, 8 січня 2026 року, становить 42,71 гривні за один долар, передає 24 Канал з посиланням на НБУ.
Дивіться також Долари 1996, 2003 та 2006 років: скільки реально коштують старі валюти
Відповідно, за курсом НБУ, 100 доларів на сьогодні у гривні становить приблизно 4 272 гривні.
Водночас у банках вартість валюти може дещо відрізнятися від офіційного курсу Нацбанку. За даними сайту "Мінфін", 8 січня спостерігаються такі показники:
- Купівля долара у банках в середньому становить 42,65 гривні за долар (+30 копійок проти 7 січня).
- Продаж долара у банках вартує 43,25 гривні за долар (+40 копійок у порівнянні з попереднім днем).
Відповідно у банках українці наразі можуть виконати такі операції зі 100 доларами:
- купити 100 доларів у середньому за 4 265 гривень;
- продати 100 доларів у середньому за 4 325 гривень.
Зауважте! У державному бюджеті на 2026 рік з 1 січня встановлений новий розмір мінімальної заробітної плати – 8 647 гривень. Таким чином, за офіційним курсом НБУ, 100 доларів на сьогодні у гривнях – це майже пів мінімалки.
Скільки коштує 100 доларів на чорному ринку?
- Купити 1 долар на готівковому ринку можна в середньому за 43,20 гривні.
- Продається долар по 43,40 гривні в середньому.
Відповідно 100 доларів на чорному ринку коштують:
- купівля – 4 320 гривень;
- продаж – 4 340 гривень.
Скільки 100 доларів в обмінниках?
За даними finance.ua, курс долара в обмінниках України 8 січня теж зріс проти попереднього дня:
- купівля вартує в середньому 42,55 гривні за долар;
- продаж – 43,42 гривні за долар.
Таким чином, в обмінниках можна:
- купити 100 доларів за суму приблизно у 4 255 гривень;
- продати 100 доларів – за 4 342 гривні в середньому.
Зауважте! За курсом НБУ, офіційний курс євро 8 січня складає 49,92 гривні. Тому 100 євро коштують близько 4 992 гривні.
Яким буде курс долара у січні?
Банкір "глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозує, що курс у 43 гривні за долар буде вже у недалекій перспективі. Але він очікує, що зростання вартості американської валюти відбудеться без різких стрибків.
У коментарі 24 Каналу банкір зазначив, що найближчими тижнями ситуація на валютному ринку буде "досить спокійною". Курс долара залишатиметься відносно стабільним, а коливання не виходитимуть за межі допустимих коридорів.
У січні експерт прогнозує офіційний курс валют у діапазоні 42,2 – 42,8 гривні за долар, якщо збережуться поточні умови на валютному ринку.