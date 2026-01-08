Укр Рус
8 січня, 16:10
3

Майже як пів мінімалки: скільки коштують 100 доларів у гривні

Ірина Гайдук
Основні тези
  • Офіційний курс долара на 8 січня складає 42,71 гривні, що означає, що 100 доларів коштують приблизно 4 272 гривні за курсом НБУ.
  • На чорному ринку курс купівлі 100 доларів становить 4 320 гривень, продажу — 4 340 гривень.

Курс долара в Україні продовжує зростати, оновивши свій історичний максимум. Тому, щоб купити 100 доларів американської валюти, українцям сьогодні доведеться витратити майже половину мінімальної зарплати

Скільки коштує 100 доларів у банках? 

Офіційний курс долара в четвер, 8 січня 2026 року, становить 42,71 гривні за один долар, передає 24 Канал з посиланням на НБУ

Відповідно, за курсом НБУ, 100 доларів на сьогодні у гривні становить приблизно 4 272 гривні

Водночас у банках вартість валюти може дещо відрізнятися від офіційного курсу Нацбанку. За даними сайту "Мінфін", 8 січня спостерігаються такі показники:

  • Купівля долара у банках в середньому становить 42,65 гривні за долар (+30 копійок проти 7 січня).
  • Продаж долара у банках вартує 43,25 гривні за долар (+40 копійок у порівнянні з попереднім днем). 

Відповідно у банках українці наразі можуть виконати такі операції зі 100 доларами:

  • купити 100 доларів у середньому за 4 265 гривень;
  • продати 100 доларів у середньому за 4 325 гривень. 

Зауважте! У державному бюджеті на 2026 рік з 1 січня встановлений новий розмір мінімальної заробітної плати – 8 647 гривень. Таким чином, за офіційним курсом НБУ, 100 доларів на сьогодні у гривнях – це майже пів мінімалки. 

Скільки коштує 100 доларів на чорному ринку? 

  • Купити 1 долар на готівковому ринку можна в середньому за 43,20 гривні.
  • Продається долар по 43,40 гривні в середньому. 

Відповідно 100 доларів на чорному ринку коштують: 

  • купівля – 4 320 гривень;
  • продаж – 4 340 гривень. 

Скільки 100 доларів в обмінниках? 

За даними finance.ua, курс долара в обмінниках України 8 січня теж зріс проти попереднього дня: 

  • купівля вартує в середньому 42,55 гривні за долар;
  • продаж  – 43,42 гривні за долар. 

Таким чином, в обмінниках можна: 

  • купити 100 доларів за суму приблизно у 4 255 гривень;
  • продати 100 доларів – за 4 342 гривні в середньому. 

Зауважте! За курсом НБУ, офіційний курс євро 8 січня складає 49,92 гривні. Тому 100 євро коштують близько 4 992 гривні. 

Яким буде курс долара у січні? 

  • Банкір "глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозує, що курс у 43 гривні за долар буде вже у недалекій перспективі.  Але він очікує, що зростання вартості американської валюти відбудеться без різких стрибків. 

  • У коментарі 24 Каналу банкір зазначив, що найближчими тижнями ситуація на валютному ринку буде "досить спокійною". Курс долара залишатиметься відносно стабільним, а коливання не виходитимуть за межі допустимих коридорів.

  • У січні експерт прогнозує офіційний курс валют у діапазоні 42,2 – 42,8 гривні за долар, якщо збережуться поточні умови на валютному ринку.