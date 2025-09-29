Укр Рус
29 вересня, 17:17
Офіційне євро обвалилося: як за вихідні впала валюта

Валерія Городинська
Основні тези
  • Офіційний курс євро впав на 31 копійку до 48,40 гривні, а курс долара знизився на 2 копійки до 41,47 гривні.
  • На 30 вересня НБУ очікує, що євро несуттєво подорожчає, а от долар втратить ціну. 

За вихідні обидві офіційні валюти втратили ціну. Однак якщо долар подешевшав всього на 2 копійки, то євро в тратило понад 30 копійок. В останній день вересня валюти змінять вартість, а долар у цьому випадку найсуттєвіше, адже знову подешевшає.

Що з офіційним курсом валют?

Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 41,47 гривні. Тобто ціна американської валюти впала на 2 копійки проти 26 вересня. Офіційний курс євро становить 48,40 гривні, тобто ціна впала на 31 копійку, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Станом на 30 вересня курс валют буде таким:

  • долар – 41,31 гривні;
  • євро – 48,44 гривні.

Який курс долара на готівковому ринку?

Станом на 28 вересня курс долара на готівковому ринку становив:

  • у банках за даними "Мінфіну": купівля – 41,23 гривні, продаж – по 41,69 гривні,
  • на чорному ринку: купівля – 41,55 гривні, продаж – по 41,50 гривні,
  • в обмінниках за даними finance.ua: купівля – по 41,25 гривні, продаж – по 41,65 гривні.

Який курс валют прогнозують цього тижня?

  • Як спрогнозував для 24 Каналу банкір з Глобус Банку Тарас Лєсовий, офіційний курс долара перебуватиме в межах липня – серпня. Відтак, він залишиться на 1,2% – 1,9% нижчим, ніж стартовий курс на початку 2025 року – 42,02 гривні. 

  • Натомість курс євро буде залежати від світового котування пари долар – євро. Крім того, на нього впливатиме рішення Євроцентробанку щодо збереження ставки та рішення ФРС США щодо базової ставки. 

  • Очікується, що в глобальному сенсі курс євро в Україні буде в традиційних вже межах, тобто від 48 до 49 гривень за валюту. 