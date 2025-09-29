За выходные обе официальные валюты потеряли цену. Однако если доллар подешевел всего на 2 копейки, то евро в тратило более 30 копеек. В последний день сентября валюты изменят стоимость, а доллар в этом случае самый существенный, ведь снова подешевеет.

Что с официальным курсом валют?

Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,47 гривны. То есть цена американской валюты упала на 2 копейки против 26 сентября. Официальный курс евро составляет 48,40 гривны, то есть цена упала на 31 копейку, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

По состоянию на 30 сентября курс валют будет таким:

доллар – 41,31 гривны;

евро – 48,44 гривны.

Какой курс доллара на наличном рынке?

По состоянию на 28 сентября курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках по данным "Минфина": покупка – 41,23 гривны , продажа – по 41,69 гривны ,

, продажа – по , на черном рынке: покупка – 41,55 гривны , продажа – по 41,50 гривны ,

, продажа – по , в обменниках по данным finance.ua: покупка – по 41,25 гривны, продажа – по 41,65 гривны.

Какой курс валют прогнозируют на этой неделе?