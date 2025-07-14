Ціна у 50 гривень за валюту у липні: чи реальний такий прогноз курсу євро
- Ринок не очікує серйозних змін для євро чи долара цього місяця.
- У липні курс євро може коливатися в діапазоні 46,50 – 50 гривень за валюту.
Попри те, що курс євро за останні декілька місяців суттєво зріс на ринку валют, у липні прогнозується, що ситуація з ціною валюти буде контрольованою. Не є виключенням, що ціна може сягнути рекордних 50 гривень, однак цілком можливо, що ціна залишиться в діапазоні 46,50 гривні.
По скільки буде євро у липні?
Для 24 Каналу банкір Сергій Мамедов спрогнозував, що у липні не варто очікувати стрибків курс євро на ринку валют.
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Мамедов додає, що долар буде в межах 41,60 – 42,20 гривні. Натомість максимальна позначка до якої може сягнути курс євро становить 50 гривень за валюту.
Євро буде між 46,50 і 50 гривнями. Усі можливі відхилення, якщо й будуть, то ситуативні.
Банкір додає, що ринок валют в Україні стабільний, а тому серйозних сигналів до змін євро не демонструватиме цього місяця. Те саме стосується і долара.
Зауважте! Попри злет ціни євро на ринку нещодавно американська валюта досі залишається глобальною валютою, у якій зберігаються до 80% світових резервів.