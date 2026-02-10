Євро побило рекорд ціни в Україні: чи варто турбуватися

Нацбанк встановив офіційний курс валют на середу, 11 лютого. І хоч зростання в ціні помірне, євро оновило свій історичний максимум в Україні.

Який офіційний курс валют?

Офіційний курс долара США 10 лютого торгується по 43,02 гривні. Тобто ціна американської валюти зменшилася на 2 копійки проти 9 лютого. Офіційний курс євро становить 51,12 гривні, отже його ціна збільшилася на 36 копійок, повідомляє Нацбанк.

Дивіться також На валютному ринку назріває зміна: чого тепер чекати від долара та євро

А от 11 лютого курс валют буде таким:

долар – 43,09 гривні (+7 копійок);

євро – 51,25 гривні (+13 копійок) – новий історичний максимум.

Який курс долара на готівковому ринку?

Нагадаємо, ще станом на ранок 10 лютого курс долара на готівковому ринку становив:

у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 42,80 гривні , а продаж – по 43,35 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 43,15 гривні , а продаж – по 43,25 гривні ;

, а продаж – по ; в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 42,30 гривні, а продаж – по 43,83 гривні.

Який курс євро на готівковому ринку?

А от курс євро станом на ранок 10 лютого був таким:

у банках – купівля в середньому була по 50,77 гривні , а продаж – по 51,57 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 51,31 гривні , а продаж – по 51,50 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках – купівля в середньому була по 50,36 гривні, а продаж – по 52,56 гривні.

Що буде з курсом валют цього тижня?

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу член правління й директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько припустила, що протягом 9 – 13 лютого валютний ринок буде спокійним, а курси коливатимуться в межах рівнів минулого тижня.

Короткі сплески попиту можливі під час великих платежів бізнесу чи бюджету, але за стабільних зовнішніх надходжень і передбачуваної політики Нацбанку різких та тривалих стрибків курсу не очікують.

Водночас у разі негативних новин – як-от щодо фінансування, геополітики чи різкого зростання імпорту – попит на валюту може швидко підскочити, але ненадовго.