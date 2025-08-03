На курс євро впливатиме співвідношення світової пари долар/євро, а також пара гривня/долар в Україні. Очікується, що максимальний показник валюти наступного тижня може сягнути 49,5 гривні.

На якому рівні буде євро?

Банкір Тарас Лєсовий розповів для 24 Каналу, що вартість євро може збігатися не лише зі світовим курсом валют, але й з гривневою "індексацією".

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Водночас банкір додає, що найголовнішим у цій ситуації буде те, чи зблизяться курси долара та євро.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Скорочення розриву між цими світовими валютами потенційно може стати сигналом до зниження курсу євро.

Крім того, попри укладену митну угоду між США та ЄС, залишається напруга між країнами БРІКС та США, що може також вплинути на поточні курси євро.

Втім нагадую, що ані долару, ані євро не загрожує системний обвал. Ці валюти залишаються світовими, на них орієнтується світова економіка,

– наголошує Лєсовий.

Річ у тім, що за кожним зростанням валюти йде "зниження напруги", а тому об'єктивний усереднений курс коливання євровалюти може зберегтися на рівні 48,5 – 49,5 гривні.