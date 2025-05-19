НБУ підвищив долар та євро сьогодні

За вихідні офіційний курс долара та євро виріс на декілька копійок. Крім того, на завтра, 20 травня, євро покаже суттєвий ріст ціни.

Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара США торгується по 41,49 гривні. Тобто ціна валюти виросла на 2 копійки проти 16 травня. Офіційний курс євро натомість становить 46,44 гривні. Тобто ціна виросла на 6 копійок.

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Станом на 20 травня курс НБУ буде такий:

долар – 41,57 гривні,

євро – 46,85 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 19 травня курс долара становить на готівковому ринку:

у банках: купівля – 41,20 гривні , продаж – по 41,80 гривні ,

, продаж – , на чорному ринку: купівля – 41,50 гривні , продаж – по 41,50 гривні ,

, продаж – , в обмінниках: купівля – по 41,01 гривні, продаж – по 41,57 гривні.

Що буде з курсом євро

Цього тижня курс євро на готівковому ринку може перебувати на рівні 45,50 – 47 гривень за валюту. Такі прогнози розповів 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий.

Водночас різниця між курсом євро та курсом долара становитиме до 6 гривень.

Тарас Лєсовий директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Попередні тижні на курси валют разом зі стратегією НБУ впливатимуть перш за все економічні чинники. Це і розвиток експорту, що поповнює міжнародні валютні резерви, розвиток економіки, особливо йдеться про найбільш потужні галузі, які створюють ВВП країни: агросектор, будівництво, військово-промисловий комплекс тощо.

Крім того, в останній передостанній тиждень травня попит та пропозиція валюти залишатиметься в балансі.