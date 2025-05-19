Офіційний курс валют
Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара США торгується по 41,49 гривні. Тобто ціна валюти виросла на 2 копійки проти 16 травня. Офіційний курс євро натомість становить 46,44 гривні. Тобто ціна виросла на 6 копійок.
Дивіться також Уперше за 100 років США втратили бездоганний кредитний рейтинг
Станом на 20 травня курс НБУ буде такий:
- долар – 41,57 гривні,
- євро – 46,85 гривні.
Курс долара на готівковому ринку
Станом на ранок 19 травня курс долара становить на готівковому ринку:
- у банках: купівля – 41,20 гривні, продаж – по 41,80 гривні,
- на чорному ринку: купівля – 41,50 гривні, продаж – по 41,50 гривні,
- в обмінниках: купівля – по 41,01 гривні, продаж – по 41,57 гривні.
Що буде з курсом євро
Цього тижня курс євро на готівковому ринку може перебувати на рівні 45,50 – 47 гривень за валюту. Такі прогнози розповів 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий.
Водночас різниця між курсом євро та курсом долара становитиме до 6 гривень.
Попередні тижні на курси валют разом зі стратегією НБУ впливатимуть перш за все економічні чинники. Це і розвиток експорту, що поповнює міжнародні валютні резерви, розвиток економіки, особливо йдеться про найбільш потужні галузі, які створюють ВВП країни: агросектор, будівництво, військово-промисловий комплекс тощо.
Крім того, в останній передостанній тиждень травня попит та пропозиція валюти залишатиметься в балансі.