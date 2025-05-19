Официальный курс валют
Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара США торгуется по 41,49 гривны. То есть цена валюты выросла на 2 копейки против 16 мая. Официальный курс евро взамен составляет 46,44 гривны. То есть цена выросла на 6 копеек.
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По состоянию на 20 мая курс НБУ будет такой:
- доллар – 41,57 гривны,
- евро – 46,85 гривны.
Курс доллара на наличном рынке
По состоянию на утро 19 мая курс доллара составляет на наличном рынке:
- в банках: покупка – 41,20 гривны, продажа – по 41,80 гривны,
- на черном рынке: покупка – 41,50 гривны, продажа – по 41,50 гривны,
- в обменниках: покупка – по 41,01 гривны, продажа – по 41,57 гривны.
Что будет с курсом евро
На этой неделе курс евро на наличном рынке может находиться на уровне 45,50 – 47 гривен за валюту. Такие прогнозы рассказал 24 Каналу банкир Тарас Лесовой.
В то же время разница между курсом евро и курсом доллара составит до 6 гривен.
Предыдущие недели на курсы валют вместе со стратегией НБУ будут влиять прежде всего экономические факторы. Это и развитие экспорта, что пополняет международные валютные резервы, развитие экономики, особенно речь идет о наиболее мощных отраслях, которые создают ВВП страны: агросектор, строительство, военно-промышленный комплекс и тому подобное.
Кроме того, в последнюю предпоследнюю неделю мая спрос и предложение валюты будет оставаться в балансе.