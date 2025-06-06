Усе росте і росте: 500 євро у гривні це зараз скільки

Курс євро продемонстрував зростання в червні. Ці зміни незначні. Однак подекуди відчутні.

Що відбувається з курсом євро зараз

Станом на 6 червня, офіційний курс євро в Україні сягнув – 47,38 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Змінилась ситуація і у банках. Там середній курс євро, як повідомляє "Мінфін", зараз такий:

купівля – 47,15 гривні за євро;

продаж – 47,73 гривні за євро.

В обмінниках ситуація також дещо змінилась:

купівля – 47,47 гривні за євро;

продаж – 47,64 гривні за євро.

Скільки сьогодні гривень можна отримати за 500 євро

якщо обмінювати 500 євро у банку, можна отримати приблизно – 23 575 гривень;

при обміні 500 євро в обміннику, вдасться виручити орієнтовно – 23 735 гривень.

За скільки сьогодні можна купити 500 євро