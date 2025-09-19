Укр Рус
Злотий подешевшав після зростання: який курс 19 вересня
19 вересня, 12:15
3

Злотий подешевшав після зростання: який курс 19 вересня

Альбіна Ковпак
Основні тези
  • Офіційний курс злотого 19 вересня становив 11,46 гривень, що на 0,0043 гривні менше, ніж 18 вересня.
  • Середній курс злотого в банках 19 вересня: купівля – 11,12 гривень, продаж – 11,77 гривень; в обмінниках: купівля – 11,35 гривні, продаж – 11,45 гривні.

У вересні курс злотого почав помірно зростати й досягнув позначки в 11,40 гривень. Проте після кількох днів зростання його вартість почала знижуватися.

Який офіційний курс злотого за НБУ 19 вересня?

Офіційний курс злотого 19 вересня сягнув 11,46 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Нацбанк.

Повна вартість валюти – 11,4618 гривень за 1 злотий – зменшилася на 0,0043 гривні у порівнянні з 18 вересня. Так злотий подешевшав після зростання чотири дні поспіль.

Який курс злотого у банках та обмінниках?

За даними "Мінфіну", середній курс злотого у банках 19 вересня такий:

  • купівля – 11,12 гривень за злотий (+7 копійок у порівнянні з 18 вересня);
  • продаж – 11,77 гривень за злотий (+8 копійок у порівнянні з 18 вересня).

Натомість середня вартість злотого в обмінниках така:

  • купівля – 11,35 гривні за злотий (-2 копійки у порівнянні з 18 вересня);
  • продаж – 11,45 гривні за злотий (-3 копійки у порівнянні з 18 вересня).

Скільки гривень у 100 злотих?

  • якщо обмінювати 100 злотих у банку, можна отримати 1 112 гривень;
  • при обміні 100 злотих в обміннику, вдасться отримати 1 135 гривень.

За скільки гривень можна купити 100 злотих?

Сума злотих, які можна купити, також залежить від місця:

  • у банку – 1 177 гривень за 100 злотих;
  • в обміннику – 1 145 гривень за 100 злотих.

Головні новини про курси валют

  • У бюджет України вперше заклали показник євро. Кабінет міністрів України прогнозує курс євро на 2026 рік на рівні понад 49 гривень за євро.

  • Минулого тижня офіційний курс долара в Україні залишався стабільним, з незначними технічними коливаннями без стійкого тренду. Протягом 15-19 вересня прогнозують невеликі коливання навколо поточних рівнів, курс буде чутливим до значних подій.

  • Днями також євро перетнуло позначку у 49 гривень. Валюта в банках подорожчала при купівлі до 48,45 гривні, а при продажі – до 49,25 гривні.