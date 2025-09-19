В сентябре курс злотого начал умеренно расти и достиг отметки в 11,40 гривен. Однако после нескольких дней роста его стоимость начала снижаться.

Какой официальный курс злотого по НБУ 19 сентября?

Официальный курс злотого 19 сентября достиг 11,46 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на Нацбанк.

Смотрите также Гривна укрепилась: как решение ФРС США повлияло на рынок валют в Украине

Полная стоимость валюты – 11,4618 гривен за 1 злотый – уменьшилась на 0,0043 гривны по сравнению с 18 сентября. Так злотый подешевел после роста четыре дня подряд.

Какой курс злотого в банках и обменниках?

По данным "Минфина", средний курс злотого в банках 19 сентября такой:

покупка – 11,12 гривен за злотый (+7 копеек по сравнению с 18 сентября);

продажа – 11,77 гривен за злотый (+8 копеек по сравнению с 18 сентября).

Зато средняя стоимость злотого в обменниках такова:

покупка – 11,35 гривны за злотый (-2 копейки по сравнению с 18 сентября);

продажа – 11,45 гривны за злотый (-3 копейки по сравнению с 18 сентября).

Сколько гривен в 100 злотых?

если обменивать 100 злотых в банке, можно получить 1 112 гривен;

при обмене 100 злотых в обменнике, удастся получить 1 135 гривен.

За сколько гривен можно купить 100 злотых?

Сумма злотых, которые можно купить, также зависит от места:

в банке – 1 177 гривен за 100 злотых;

в обменнике – 1 145 гривен за 100 злотых.

Главные новости о курсах валют