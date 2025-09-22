Укр Рус
22 вересня, 13:00
3

Курс злотого стрибає: яка ціна валюти 22 вересня

Альбіна Ковпак
Основні тези
  • Офіційний курс злотого за НБУ на 22 вересня становить 11,35 гривень, що на 10 копійок менше, ніж 21 вересня.
  • У банках середній курс злотого на купівлю - 11,05 гривень, на продаж - 11,82 гривень; в обмінниках на купівлю - 11,36 гривень, на продаж - 11,45 гривень.

Упродовж 19 – 22 вересня злотий значно коливався від 10 до 11, 46 гривень. Загалом у вересні спостерігають помірне здешевшання валюти.

Який офіційний курс злотого за НБУ 22 вересня?

Офіційний курс злотого 22 вересня сягнув 11,35 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Нацбанк.

Його ціна зменшилася на 11 копійок порівняно з 21 вересня. Загалом злотий продовжує поступово дешевшати.

Який курс злотого у банках та обмінниках?

За даними "Мінфіну", середній курс злотого у банках 22 вересня такий:

  • купівля – 11,05 гривень за злотий (не змінився у порівнянні з 21 вересня);
  • продаж – 11,82 гривні за злотий (-3 копійки у порівнянні з 21 вересня).

Натомість середня вартість злотого в обмінниках така:

  • купівля – 11,36 гривні за злотий (не змінився у порівнянні з 21 вересня);
  • продаж – 11,45 гривні за злотий (не змінився у порівнянні з 21 вересня).

Скільки гривень у 100 злотих?

  • якщо обмінювати 100 злотих у банку, можна отримати 1 105 гривень;
  • при обміні 100 злотих в обміннику, вдасться отримати 1 136 гривень.

За скільки гривень можна купити 100 злотих?

Сума злотих, які можна купити, також залежить від місця:

  • у банку – 1 182 гривні за 100 злотих;
  • в обміннику – 1 145 гривень за 100 злотих.

Головні новини про курси валют

  • У бюджет України вперше заклали показник євро. Кабінет міністрів України прогнозує курс євро на 2026 рік на рівні понад 49 гривень за євро.

  • Долар наприкінці вересня на валютному ринку може визначити тренди до кінця цього року. Очікується, що курс долара залишиться у діапазоні 41,2 – 41,5 гривні, без різких змін.

  • Також стало відомо, чим закінчиться для євро вересень. Євро залишатиметься стабільним на українському ринку і малоймовірно, що перевищить 49 гривень. На валюту впливатиме макрофінансова підтримка України на 2026 рік, бюджетні очікування тощо.