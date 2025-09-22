Курс злотого стрибає: яка ціна валюти 22 вересня
- Офіційний курс злотого за НБУ на 22 вересня становить 11,35 гривень, що на 10 копійок менше, ніж 21 вересня.
- У банках середній курс злотого на купівлю - 11,05 гривень, на продаж - 11,82 гривень; в обмінниках на купівлю - 11,36 гривень, на продаж - 11,45 гривень.
Упродовж 19 – 22 вересня злотий значно коливався від 10 до 11, 46 гривень. Загалом у вересні спостерігають помірне здешевшання валюти.
Який офіційний курс злотого за НБУ 22 вересня?
Офіційний курс злотого 22 вересня сягнув 11,35 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Нацбанк.
Його ціна зменшилася на 11 копійок порівняно з 21 вересня. Загалом злотий продовжує поступово дешевшати.
Який курс злотого у банках та обмінниках?
За даними "Мінфіну", середній курс злотого у банках 22 вересня такий:
- купівля – 11,05 гривень за злотий (не змінився у порівнянні з 21 вересня);
- продаж – 11,82 гривні за злотий (-3 копійки у порівнянні з 21 вересня).
Натомість середня вартість злотого в обмінниках така:
- купівля – 11,36 гривні за злотий (не змінився у порівнянні з 21 вересня);
- продаж – 11,45 гривні за злотий (не змінився у порівнянні з 21 вересня).
Скільки гривень у 100 злотих?
- якщо обмінювати 100 злотих у банку, можна отримати 1 105 гривень;
- при обміні 100 злотих в обміннику, вдасться отримати 1 136 гривень.
За скільки гривень можна купити 100 злотих?
Сума злотих, які можна купити, також залежить від місця:
- у банку – 1 182 гривні за 100 злотих;
- в обміннику – 1 145 гривень за 100 злотих.
Головні новини про курси валют
У бюджет України вперше заклали показник євро. Кабінет міністрів України прогнозує курс євро на 2026 рік на рівні понад 49 гривень за євро.
Долар наприкінці вересня на валютному ринку може визначити тренди до кінця цього року. Очікується, що курс долара залишиться у діапазоні 41,2 – 41,5 гривні, без різких змін.
Також стало відомо, чим закінчиться для євро вересень. Євро залишатиметься стабільним на українському ринку і малоймовірно, що перевищить 49 гривень. На валюту впливатиме макрофінансова підтримка України на 2026 рік, бюджетні очікування тощо.